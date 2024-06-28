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Маск назвал победителя предвыборных дебатов - РИА Новости, 28.06.2024
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08:43 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/debaty-1956004619.html
Маск назвал победителя предвыборных дебатов
Маск назвал победителя предвыборных дебатов - РИА Новости, 28.06.2024
Маск назвал победителя предвыборных дебатов
Американский предприниматель Илон Маск назвал интернет-мемы победителем прошедших в США предвыборных дебатов между экс-президентом Дональдом Трампом и... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T08:43
2024-06-28T08:43
сша
джо байден
дональд трамп
илон маск
предвыборные дебаты трампа и байдена
в мире
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал интернет-мемы победителем прошедших в США предвыборных дебатов между экс-президентом Дональдом Трампом и действующим главой государства Джо Байденом. Первые дебаты Байдена и его предшественника Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления Байдена. &quot;Сегодня была явная победа… для мемов&quot;, - написал он на своей странице в соцсети Х.После дебатов в социальных сетях начали распространяться изображения и комментарии саркастического содержания, в основном касающиеся когнитивных способностей Байдена. В частности, президента сравнивают с компьютером, из которого извлекли процессор. Кроме того, пользователи сети сравнивают Байдена с кораблем, с которого после дебатов бегут крысы-демократы.
https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html
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сша, джо байден, дональд трамп, илон маск, предвыборные дебаты трампа и байдена , в мире
США, Джо Байден, Дональд Трамп, Илон Маск, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , В мире
Маск назвал победителя предвыборных дебатов

Маск назвал интернет-мемы победителем предвыборных дебатов Трампа и Байдена

© Скриншот со страницы Дональда Трампа-младшего в соцсети XСравнение Байдена с мистером Бернсом из "Симпсонов"
Сравнение Байдена с мистером Бернсом из Симпсонов
© Скриншот со страницы Дональда Трампа-младшего в соцсети X
Сравнение Байдена с мистером Бернсом из "Симпсонов"
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал интернет-мемы победителем прошедших в США предвыборных дебатов между экс-президентом Дональдом Трампом и действующим главой государства Джо Байденом.
Первые дебаты Байдена и его предшественника Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления Байдена.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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"Сегодня была явная победа… для мемов", - написал он на своей странице в соцсети Х.

После дебатов в социальных сетях начали распространяться изображения и комментарии саркастического содержания, в основном касающиеся когнитивных способностей Байдена. В частности, президента сравнивают с компьютером, из которого извлекли процессор. Кроме того, пользователи сети сравнивают Байдена с кораблем, с которого после дебатов бегут крысы-демократы.
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СШАДжо БайденДональд ТрампИлон МаскПредвыборные дебаты Трампа и БайденаВ мире
 
 
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