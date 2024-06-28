https://ria.ru/20240628/debaty-1956004619.html

Маск назвал победителя предвыборных дебатов

Маск назвал победителя предвыборных дебатов - РИА Новости, 28.06.2024

Маск назвал победителя предвыборных дебатов

Американский предприниматель Илон Маск назвал интернет-мемы победителем прошедших в США предвыборных дебатов между экс-президентом Дональдом Трампом и... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T08:43

2024-06-28T08:43

2024-06-28T08:43

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дональд трамп

илон маск

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал интернет-мемы победителем прошедших в США предвыборных дебатов между экс-президентом Дональдом Трампом и действующим главой государства Джо Байденом. Первые дебаты Байдена и его предшественника Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления Байдена. "Сегодня была явная победа… для мемов", - написал он на своей странице в соцсети Х.После дебатов в социальных сетях начали распространяться изображения и комментарии саркастического содержания, в основном касающиеся когнитивных способностей Байдена. В частности, президента сравнивают с компьютером, из которого извлекли процессор. Кроме того, пользователи сети сравнивают Байдена с кораблем, с которого после дебатов бегут крысы-демократы.

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

https://ria.ru/20240522/bayden-1947770304.html

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сша, джо байден, дональд трамп, илон маск, предвыборные дебаты трампа и байдена , в мире