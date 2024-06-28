https://ria.ru/20240628/debaty-1956004619.html
Маск назвал победителя предвыборных дебатов
Маск назвал победителя предвыборных дебатов - РИА Новости, 28.06.2024
Маск назвал победителя предвыборных дебатов
Американский предприниматель Илон Маск назвал интернет-мемы победителем прошедших в США предвыборных дебатов между экс-президентом Дональдом Трампом и... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T08:43
2024-06-28T08:43
2024-06-28T08:43
сша
джо байден
дональд трамп
илон маск
предвыборные дебаты трампа и байдена
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1955993231_0:0:511:288_1920x0_80_0_0_c88468f46d431fc75d5fdda55352e5d8.png
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал интернет-мемы победителем прошедших в США предвыборных дебатов между экс-президентом Дональдом Трампом и действующим главой государства Джо Байденом. Первые дебаты Байдена и его предшественника Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления Байдена. "Сегодня была явная победа… для мемов", - написал он на своей странице в соцсети Х.После дебатов в социальных сетях начали распространяться изображения и комментарии саркастического содержания, в основном касающиеся когнитивных способностей Байдена. В частности, президента сравнивают с компьютером, из которого извлекли процессор. Кроме того, пользователи сети сравнивают Байдена с кораблем, с которого после дебатов бегут крысы-демократы.
https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html
https://ria.ru/20240522/bayden-1947770304.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1955993231_0:0:511:384_1920x0_80_0_0_ab188165631ed23f2a4bd8846c2c01c9.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джо байден, дональд трамп, илон маск, предвыборные дебаты трампа и байдена , в мире
США, Джо Байден, Дональд Трамп, Илон Маск, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , В мире
Маск назвал победителя предвыборных дебатов
Маск назвал интернет-мемы победителем предвыборных дебатов Трампа и Байдена