https://ria.ru/20240628/debaty-1956004176.html

Маск назвал дебаты в США подготовкой к замене Байдена

Маск назвал дебаты в США подготовкой к замене Байдена - РИА Новости, 28.06.2024

Маск назвал дебаты в США подготовкой к замене Байдена

Предвыборные дебаты в США являются подготовкой к замене действующего президента Джо Байдена как кандидата от Демократической партии, считает американский... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T08:37

2024-06-28T08:37

2024-06-28T09:50

сша

джо байден

илон маск

дональд трамп

в мире

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Предвыборные дебаты в США являются подготовкой к замене действующего президента Джо Байдена как кандидата от Демократической партии, считает американский предприниматель Илон Маск. Первые дебаты Байдена с бывшим американским лидером Дональдом Трампом прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию охватила паника после выступления Байдена. Один из пользователей соцсети Х написал после дебатов, что комментаторы телеканала CNN "вонзают ножи в спину Байдена". "Они просто говорящие куклы. Это подготовка к замене", - написал в ответ Маск на своей странице в соцсети. По мнению члена палаты представителей, республиканки Марджори Тейлор Грин, демократы попытаются заменить Байдена в качестве своего претендента на пост главы государства, а дебаты были устроены специально для этого. Ранее журналист Сеймур Херш также высказывал мнение, что Байдена могут заменить в качестве претендента на главный государственный пост, если он проиграет первые дебаты своему предшественнику-республиканцу Трампу. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена, теоретически, политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240122/mask-1922672408.html

https://ria.ru/20240405/bayden-1938012075.html

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сша, джо байден, илон маск, дональд трамп, в мире, предвыборные дебаты трампа и байдена