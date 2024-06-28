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Маск назвал дебаты в США подготовкой к замене Байдена - РИА Новости, 28.06.2024
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08:37 28.06.2024 (обновлено: 09:50 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/debaty-1956004176.html
Маск назвал дебаты в США подготовкой к замене Байдена
Маск назвал дебаты в США подготовкой к замене Байдена - РИА Новости, 28.06.2024
Маск назвал дебаты в США подготовкой к замене Байдена
Предвыборные дебаты в США являются подготовкой к замене действующего президента Джо Байдена как кандидата от Демократической партии, считает американский... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T08:37
2024-06-28T09:50
сша
джо байден
илон маск
дональд трамп
в мире
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Предвыборные дебаты в США являются подготовкой к замене действующего президента Джо Байдена как кандидата от Демократической партии, считает американский предприниматель Илон Маск. Первые дебаты Байдена с бывшим американским лидером Дональдом Трампом прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию охватила паника после выступления Байдена. Один из пользователей соцсети Х написал после дебатов, что комментаторы телеканала CNN "вонзают ножи в спину Байдена". "Они просто говорящие куклы. Это подготовка к замене", - написал в ответ Маск на своей странице в соцсети. По мнению члена палаты представителей, республиканки Марджори Тейлор Грин, демократы попытаются заменить Байдена в качестве своего претендента на пост главы государства, а дебаты были устроены специально для этого. Ранее журналист Сеймур Херш также высказывал мнение, что Байдена могут заменить в качестве претендента на главный государственный пост, если он проиграет первые дебаты своему предшественнику-республиканцу Трампу. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена, теоретически, политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240122/mask-1922672408.html
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сша, джо байден, илон маск, дональд трамп, в мире, предвыборные дебаты трампа и байдена
США, Джо Байден, Илон Маск, Дональд Трамп, В мире, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Маск назвал дебаты в США подготовкой к замене Байдена

Маск назвал предвыборные дебаты в США подготовкой к замене Байдена

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп и Джо Байден
Дональд Трамп и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп и Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Предвыборные дебаты в США являются подготовкой к замене действующего президента Джо Байдена как кандидата от Демократической партии, считает американский предприниматель Илон Маск.
Первые дебаты Байдена с бывшим американским лидером Дональдом Трампом прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию охватила паника после выступления Байдена.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Маск нанес тяжелый удар по Байдену
22 января, 00:54
Один из пользователей соцсети Х написал после дебатов, что комментаторы телеканала CNN "вонзают ножи в спину Байдена".
«
"Они просто говорящие куклы. Это подготовка к замене", - написал в ответ Маск на своей странице в соцсети.
По мнению члена палаты представителей, республиканки Марджори Тейлор Грин, демократы попытаются заменить Байдена в качестве своего претендента на пост главы государства, а дебаты были устроены специально для этого.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Илон Маск заявил, что глупость Байдена может вызвать третью мировую войну
5 апреля, 12:21
Ранее журналист Сеймур Херш также высказывал мнение, что Байдена могут заменить в качестве претендента на главный государственный пост, если он проиграет первые дебаты своему предшественнику-республиканцу Трампу.
В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена, теоретически, политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
"У нас проблема". Байден напугал не только Америку, но и весь мир
08:00
 
СШАДжо БайденИлон МаскДональд ТрампВ миреПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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