https://ria.ru/20240628/debaty-1955999335.html
Большинство зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом
Большинство зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом - РИА Новости, 28.06.2024
Большинство зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом
Две трети зрителей предвыборных дебатов в США считают, что экс-президент Дональд Трамп переиграл своего преемника и конкурента Джо Байдена, свидетельствует... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T07:39
2024-06-28T07:39
2024-06-28T10:49
в мире
сша
джо байден
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Две трети зрителей предвыборных дебатов в США считают, что экс-президент Дональд Трамп переиграл своего преемника и конкурента Джо Байдена, свидетельствует опрос телеканала CNN - устроителя действа. Победу Трампу присудили 67% респондентов, Байдену - 33%. В опросе, который проводился путем рассылки смс-сообщений, приняли участие 565 зарегистрированных избирателей, которые заявили, что смотрели первый раунд дебатов Байдена и Трампа. Погрешность исследования его авторы оценили в 6,3 процентного пункта. В дебатах избирательной кампании 2020 года всякий раз победу, по версии CNN, одерживал Байден.
https://ria.ru/20240628/debaty-1955992108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Дональд Трамп
Большинство зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом
Опрос CNN: две трети зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Две трети зрителей предвыборных дебатов в США считают, что экс-президент Дональд Трамп переиграл своего преемника и конкурента Джо Байдена, свидетельствует опрос телеканала CNN - устроителя действа.
Победу Трампу присудили 67% респондентов, Байдену - 33%.
В опросе, который проводился путем рассылки смс-сообщений, приняли участие 565 зарегистрированных избирателей, которые заявили, что смотрели первый раунд дебатов Байдена и Трампа. Погрешность исследования его авторы оценили в 6,3 процентного пункта.
В дебатах избирательной кампании 2020 года всякий раз победу, по версии CNN, одерживал Байден.