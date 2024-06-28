https://ria.ru/20240628/debaty-1955999335.html

Большинство зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом

Большинство зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом - РИА Новости, 28.06.2024

Большинство зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом

Две трети зрителей предвыборных дебатов в США считают, что экс-президент Дональд Трамп переиграл своего преемника и конкурента Джо Байдена, свидетельствует... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T07:39

2024-06-28T07:39

2024-06-28T10:49

в мире

сша

джо байден

предвыборные дебаты трампа и байдена

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Две трети зрителей предвыборных дебатов в США считают, что экс-президент Дональд Трамп переиграл своего преемника и конкурента Джо Байдена, свидетельствует опрос телеканала CNN - устроителя действа. Победу Трампу присудили 67% респондентов, Байдену - 33%. В опросе, который проводился путем рассылки смс-сообщений, приняли участие 565 зарегистрированных избирателей, которые заявили, что смотрели первый раунд дебатов Байдена и Трампа. Погрешность исследования его авторы оценили в 6,3 процентного пункта. В дебатах избирательной кампании 2020 года всякий раз победу, по версии CNN, одерживал Байден.

https://ria.ru/20240628/debaty-1955992108.html

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Максим Горбачев

в мире, сша, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , дональд трамп