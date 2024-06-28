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Большинство зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом - РИА Новости, 28.06.2024
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07:39 28.06.2024 (обновлено: 10:49 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/debaty-1955999335.html
Большинство зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом
Большинство зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом - РИА Новости, 28.06.2024
Большинство зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом
Две трети зрителей предвыборных дебатов в США считают, что экс-президент Дональд Трамп переиграл своего преемника и конкурента Джо Байдена, свидетельствует... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T07:39
2024-06-28T10:49
в мире
сша
джо байден
предвыборные дебаты трампа и байдена
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Две трети зрителей предвыборных дебатов в США считают, что экс-президент Дональд Трамп переиграл своего преемника и конкурента Джо Байдена, свидетельствует опрос телеканала CNN - устроителя действа. Победу Трампу присудили 67% респондентов, Байдену - 33%. В опросе, который проводился путем рассылки смс-сообщений, приняли участие 565 зарегистрированных избирателей, которые заявили, что смотрели первый раунд дебатов Байдена и Трампа. Погрешность исследования его авторы оценили в 6,3 процентного пункта. В дебатах избирательной кампании 2020 года всякий раз победу, по версии CNN, одерживал Байден.
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В мире, США, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Дональд Трамп
Большинство зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом

Опрос CNN: две трети зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом

© AP Photo / Ross D. FranklinТрансляция телевизионных дебатов президента США Джо Байдена и Дональда Трампа
Трансляция телевизионных дебатов президента США Джо Байдена и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Ross D. Franklin
Трансляция телевизионных дебатов президента США Джо Байдена и Дональда Трампа
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Две трети зрителей предвыборных дебатов в США считают, что экс-президент Дональд Трамп переиграл своего преемника и конкурента Джо Байдена, свидетельствует опрос телеканала CNN - устроителя действа.
Победу Трампу присудили 67% респондентов, Байдену - 33%.
В опросе, который проводился путем рассылки смс-сообщений, приняли участие 565 зарегистрированных избирателей, которые заявили, что смотрели первый раунд дебатов Байдена и Трампа. Погрешность исследования его авторы оценили в 6,3 процентного пункта.
В дебатах избирательной кампании 2020 года всякий раз победу, по версии CNN, одерживал Байден.
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В миреСШАДжо БайденПредвыборные дебаты Трампа и БайденаДональд Трамп
 
 
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