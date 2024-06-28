https://ria.ru/20240628/debaty-1955992108.html

Украина и перспективы мировой войны. Трамп и Байден провели дебаты

Украина и перспективы мировой войны. Трамп и Байден провели дебаты - РИА Новости, 28.06.2024

Украина и перспективы мировой войны. Трамп и Байден провели дебаты

Первые предвыборные дебаты демократа Джо Байдена и республиканца Дональда Трампа прошли в Атланте. Кандидаты обсудили перспективы мировой войны, конфликт на... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T05:55

2024-06-28T05:55

2024-06-28T11:33

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Первые предвыборные дебаты демократа Джо Байдена и республиканца Дональда Трампа прошли в Атланте. Кандидаты обсудили перспективы мировой войны, конфликт на Украине, проблемы в американской экономике. Споры не обошлись без взаимных обвинений. Байден ожидаемо допускал оговорки и запинался, демократы уже назвали его выступление провалом. Подробности дебатов — в материале РИА Новости.Украина и перспективы мировой войныПолитика действующего президента США поставила мир на грань третьей мировой войны, заявил Трамп. Байден на это безосновательно ответил, что третья мировая начнется после того, как "Россия возьмет Киев". Республиканец указал, что Украина проигрывает в конфликте с Москвой, обвинив в этом Байдена."Украина не выигрывает эту войну. У них заканчиваются люди. У них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Это так печально. <...> Они потеряли великолепные города с золотыми куполами, которым по тысяче лет. Все из-за него (Байдена. — Прим. ред.) и его глупых решений".Бывший президент США в очередной раз пообещал урегулировать ситуацию на Украине еще до своего возвращения в Белый дом. При этом он назвал неприемлемыми озвученные президентом Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта.По мнению республиканца, боевые действия на Украине не начались бы, если бы во главе США стоял лидер, пользующийся уважением Путина. Он также обвинил Байдена в провальном выводе американских войск из Афганистана, указав, что это якобы повлияло на решение российского руководства начать спецоперацию по защите Донбасса.Во время теледебатов Байден вновь оскорбил Владимира Путина, назвав его "военным преступником". При этом, по мнению демократа, российский лидер "хочет восстановить то, что было частью советской империи, он хочет не просто часть, он хочет всю Украину"."Вы думаете, он там остановится? Что, вы думаете, произойдет с Польшей, когда он возьмет Украину, что произойдет с Белоруссией, что произойдет с теми странами НАТО?" — сказал действующий президент.По итогам прошедших дебатов оба по семь раз произнесли имя Путина. Кроме того, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден же ни разу.Израиль, Китай и ложь БайденаПолитики также обсудили и другие острые вопросы внешней политики. Так, Трамп назвал Байдена "плохим и слабым палестинцем" из-за его позиции по конфликту в секторе Газа."Он стал как палестинец. Но и они (палестинцы. — Прим. ред.) не любят его, потому что он очень плохой палестинец. Он слаб", — сказал республиканец.По мнению Трампа, Байдену следует дать Израилю возможность "довести дело до конца" в вопросе борьбы с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.Экс-президент США раскритиковал своего конкурента и за политику в Азиатском регионе, обвинив демократа в получении денег от Пекина. "Ему платит Китай. Он маньчжурский кандидат. Он получает деньги от Китая", — сказал Трамп.Также он обвинил демократа, что из-за его политики Соединенные Штаты утратили международный престиж и уподобились "стране третьего мира".В свою очередь, Байден солгал, назвав себя единственным президентом США за столетие, при котором американские войска не гибнут за пределами своей страны.В действительности же за время его правления американские военнослужащие гибли как во время вывода войск США из Афганистана, так и в результате нападений на военные базы Штатов на Ближнем Востоке.Взаимные оскорбления и угроза тюрьмойБайден первым оскорбил своего оппонента, назвав Трампа "неудачником и лузером".Республиканец, в свою очередь, выразил опасение, что при повторной победе демократа на выборах осенью нынешнего года от Соединенных Штатов "ничего не останется". Трамп назвал Байдена "худшим президентом за всю американскую историю", при котором США живут "в аду"."Как и многие политики, этот человек (Байден. — Прим. ред.) просто жалобщик. Он сказал: "Мы хотим сделать то, мы хотим сделать это, мы хотим избавиться от этого налога", но он ничего не делает", — отметил республиканец.Бывший американский лидер заявил, что его физическое самочувствие превосходно, и предложил своему преемнику пройти тест на умственные способности.При этом Трамп пригрозил Байдену тюрьмой."Его сын является осужденным уголовником очень высокого уровня и, возможно, станет осужденным еще не раз. <…> Как только он (Байден. — Прим. ред.) покинет офис, Джо может стать осужденным уголовником за все те вещи, которые сделал", — сказал он.Трамп подчеркнул, что Байден преступник и "совершил ужасные вещи" за время своего президентства.Экономика и ценыБайден и Трамп также обсудили экономику. Действующий президент посетовал, что его администрации пришлось исправлять ситуацию после правления республиканца."Когда он уходил, остался хаос, буквально хаос, и мы исправляли ситуацию", — сказал Байден.В свою очередь, экс-глава государства заявил, что страна никогда не жила так хорошо, как при нем.Трамп заявил, что рост экономики, и особенно рынка труда, которым гордится Байден, носит восстановительный характер."Единственные рабочие места, которые он создал, были для нелегальных иммигрантов, и занятость, восстановленная после COVID. Он проделал не хорошую работу, а плохую работу", — объяснил республиканец.Он также добавил, что инфляция "убивает страну".Завершение дебатов и "застывший" БайденВ конце мероприятия действующий президент вновь начал допускать оговорки."Я спрашиваю у всех зрителей здесь", — обратился демократ в заключительном слове к студии, в которую никого, кроме телеоператоров, не пустили.Финальная часть его выступления была сбивчивой и наполненной паузами.При этом после дебатов Трамп быстро покинул сцену, в то время как его оппонент остался на месте и, как пишет The New York Post, в какой-то момент "будто застыл". В результате уйти со сцены Байдену помогла его жена Джилл, взявшая политика за руку.По данным СNN, за все время дебатов Трамп говорил чуть больше 40 минут чистого времени, Байден — чуть меньше 36 минут. Во время дебатов демократ зачастую прекращал выступать раньше, чем заканчивалось его время.Кроме того, американские СМИ пишут, что действующий президент пришел на дебаты с простудой. Так они объяснили его хриплый голос, на который многие обратили внимание.Паника демократовСразу после завершения дебатов телеканал CNN сообщил, что демократы в панике после выступления Байдена.Аналитики канала, который считается продемократическим, прямо говорят, что представить Байдена кандидатом от партии трудно и он невыгодно выглядит на контрасте с Трампом.Как пишет газета Politico, паника среди демократов настолько сильная, что некоторые члены партии уже начали активно обсуждать возможность замены кандидатуры Байдена на выборах. Так, по информации издания, выступление политика назвали "катастрофой" часть ключевых доноров Демпартии, а один из "потенциальных кандидатов в президенты" от демократов получил просьбы выдвинуться на высшую должность. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден начал дебаты с Трампом не лучшим образом.В свою очередь, сам американский лидер, оценивая свое выступление, заявил, что он "хорошо справился".Две трети зрителей (67%) CNN назвали победителем дебатов Трампа.

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https://ria.ru/20240628/ogovorka-1955987678.html

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https://ria.ru/20240628/bayden-1955993369.html

https://ria.ru/20240628/bayden-1955995953.html

https://ria.ru/20240625/opponent-1955212870.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1956004619.html

https://ria.ru/20240628/panika--1955993744.html

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