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В Атланте начались дебаты Байдена и Трампа - РИА Новости, 28.06.2024
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04:05 28.06.2024 (обновлено: 04:18 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/debaty-1955983698.html
В Атланте начались дебаты Байдена и Трампа
В Атланте начались дебаты Байдена и Трампа - РИА Новости, 28.06.2024
В Атланте начались дебаты Байдена и Трампа
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа начались в Атланте. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T04:05
2024-06-28T04:18
в мире
сша
атланта
дональд трамп
джо байден
предвыборные дебаты трампа и байдена
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа начались в Атланте. Организатором мероприятия выступил телеканал CNN, который обещал транслировать его без задержки. При этом впервые за всю историю США в студии, где проходят дебаты, не будет зрителей, а только телеоператоры, модераторы и участники. Байден и Трамп будут стоять за подиумами, между ними чуть больше двух метров, мероприятие рассчитано на 90 минут с двумя перерывами на рекламу, у участников не будет заранее заготовленных текстов, только ручка, бумага и бутылка с водой, общаться с помощниками запрещено. Говорить участники будут по очереди, один из микрофонов будет выключен. Трампу предоставлено последнее слово. Байден готовился к дебатам в загородной резиденции, пропав на неделю из общественного пространства, Трамп в это время оттачивал мастерство оратора на митинге сторонников. Экс-президент рассчитывает доказать в ходе мероприятия, что его преемник слишком стар для должности, а Байден хочет представить Трампа "дважды подвергнутым импичменту, осужденным преступником, который оклеветал кого-то, подверг сексуальному насилию и шесть раз обанкротился" - не так давно против республиканца обвинительный вердикт вынесли присяжные по делу о фальсификации деловой документации из-за выплаты порнозвезде, но сын Байдена Хантер тоже стал "осужденным уголовником" из-за вердикта по делу о нарушениях при хранении и покупке пистолета, проблемный отпрыск - одна из самых нелюбимых тем американского лидера. В этом выборном сезоне дебаты проводятся до того, как кандидаты выдвинуты своими партиями. Некоторые аналитики объясняют спешку тем, что демократы хотят проверить Байдена, и если он проиграет первую телесхватку, в партии готовы отказаться от него и заменить на съезде в августе другим претендентом, популярным у электората. Трамп может привести на дебаты кандидата в вице-президенты, пока он держит в секрете личность своего будущего напарника по гонке. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп.
https://ria.ru/20240624/mir-1954910606.html
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в мире, сша, атланта, дональд трамп, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024
В мире, США, Атланта, Дональд Трамп, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Выборы президента США — 2024
В Атланте начались дебаты Байдена и Трампа

В Атланте начались первые телевизионные дебаты Байдена и Трампа

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп и Джо Байден
Дональд Трамп и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп и Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа начались в Атланте.
Организатором мероприятия выступил телеканал CNN, который обещал транслировать его без задержки. При этом впервые за всю историю США в студии, где проходят дебаты, не будет зрителей, а только телеоператоры, модераторы и участники.
Байден и Трамп будут стоять за подиумами, между ними чуть больше двух метров, мероприятие рассчитано на 90 минут с двумя перерывами на рекламу, у участников не будет заранее заготовленных текстов, только ручка, бумага и бутылка с водой, общаться с помощниками запрещено. Говорить участники будут по очереди, один из микрофонов будет выключен. Трампу предоставлено последнее слово.
Байден готовился к дебатам в загородной резиденции, пропав на неделю из общественного пространства, Трамп в это время оттачивал мастерство оратора на митинге сторонников. Экс-президент рассчитывает доказать в ходе мероприятия, что его преемник слишком стар для должности, а Байден хочет представить Трампа "дважды подвергнутым импичменту, осужденным преступником, который оклеветал кого-то, подверг сексуальному насилию и шесть раз обанкротился" - не так давно против республиканца обвинительный вердикт вынесли присяжные по делу о фальсификации деловой документации из-за выплаты порнозвезде, но сын Байдена Хантер тоже стал "осужденным уголовником" из-за вердикта по делу о нарушениях при хранении и покупке пистолета, проблемный отпрыск - одна из самых нелюбимых тем американского лидера.
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В этом выборном сезоне дебаты проводятся до того, как кандидаты выдвинуты своими партиями. Некоторые аналитики объясняют спешку тем, что демократы хотят проверить Байдена, и если он проиграет первую телесхватку, в партии готовы отказаться от него и заменить на съезде в августе другим претендентом, популярным у электората. Трамп может привести на дебаты кандидата в вице-президенты, пока он держит в секрете личность своего будущего напарника по гонке.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп.
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В миреСШААтлантаДональд ТрампДжо БайденПредвыборные дебаты Трампа и БайденаВыборы президента США — 2024
 
 
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