https://ria.ru/20240628/debaty-1955983698.html

В Атланте начались дебаты Байдена и Трампа

В Атланте начались дебаты Байдена и Трампа - РИА Новости, 28.06.2024

В Атланте начались дебаты Байдена и Трампа

Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа начались в Атланте. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T04:05

2024-06-28T04:05

2024-06-28T04:18

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выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа начались в Атланте. Организатором мероприятия выступил телеканал CNN, который обещал транслировать его без задержки. При этом впервые за всю историю США в студии, где проходят дебаты, не будет зрителей, а только телеоператоры, модераторы и участники. Байден и Трамп будут стоять за подиумами, между ними чуть больше двух метров, мероприятие рассчитано на 90 минут с двумя перерывами на рекламу, у участников не будет заранее заготовленных текстов, только ручка, бумага и бутылка с водой, общаться с помощниками запрещено. Говорить участники будут по очереди, один из микрофонов будет выключен. Трампу предоставлено последнее слово. Байден готовился к дебатам в загородной резиденции, пропав на неделю из общественного пространства, Трамп в это время оттачивал мастерство оратора на митинге сторонников. Экс-президент рассчитывает доказать в ходе мероприятия, что его преемник слишком стар для должности, а Байден хочет представить Трампа "дважды подвергнутым импичменту, осужденным преступником, который оклеветал кого-то, подверг сексуальному насилию и шесть раз обанкротился" - не так давно против республиканца обвинительный вердикт вынесли присяжные по делу о фальсификации деловой документации из-за выплаты порнозвезде, но сын Байдена Хантер тоже стал "осужденным уголовником" из-за вердикта по делу о нарушениях при хранении и покупке пистолета, проблемный отпрыск - одна из самых нелюбимых тем американского лидера. В этом выборном сезоне дебаты проводятся до того, как кандидаты выдвинуты своими партиями. Некоторые аналитики объясняют спешку тем, что демократы хотят проверить Байдена, и если он проиграет первую телесхватку, в партии готовы отказаться от него и заменить на съезде в августе другим претендентом, популярным у электората. Трамп может привести на дебаты кандидата в вице-президенты, пока он держит в секрете личность своего будущего напарника по гонке. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп.

https://ria.ru/20240624/mir-1954910606.html

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в мире, сша, атланта, дональд трамп, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024