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Дебаты Байдена и Трампа будут транслироваться без задержки - РИА Новости, 28.06.2024
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02:15 28.06.2024 (обновлено: 02:31 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/debaty-1955978165.html
Дебаты Байдена и Трампа будут транслироваться без задержки
Дебаты Байдена и Трампа будут транслироваться без задержки - РИА Новости, 28.06.2024
Дебаты Байдена и Трампа будут транслироваться без задержки
Дебаты президента США Джо Байден и его предшественника Дональда Трампа будут транслироваться без задержки, заявили в отделе телеканала CNN по связям с... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T02:15
2024-06-28T02:31
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Дебаты президента США Джо Байден и его предшественника Дональда Трампа будут транслироваться без задержки, заявили в отделе телеканала CNN по связям с общественностью, сообщение опубликовано в соцсети Х. "Это неправда, дебаты будут идти в прямом эфире", - говорится в сообщении.Так там прокомментировали заявления о том, что трансляция мероприятия будет идти с задержкой в 1-2 минуты, якобы ради того, чтобы успевать корректировать неудобные для Байдена моменты. Тем не менее зрителей в студии впервые в истории мероприятия не будет.
https://ria.ru/20240628/bayden-1955976895.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Дебаты Байдена и Трампа будут транслироваться без задержки

CNN: дебаты Байдена и Трампа будут идти в прямом эфире без задержки

© AP PhotoДжо Байден и Дональд Трамп
Джо Байден и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo
Джо Байден и Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Дебаты президента США Джо Байден и его предшественника Дональда Трампа будут транслироваться без задержки, заявили в отделе телеканала CNN по связям с общественностью, сообщение опубликовано в соцсети Х.
"Это неправда, дебаты будут идти в прямом эфире", - говорится в сообщении.
Так там прокомментировали заявления о том, что трансляция мероприятия будет идти с задержкой в 1-2 минуты, якобы ради того, чтобы успевать корректировать неудобные для Байдена моменты.
Тем не менее зрителей в студии впервые в истории мероприятия не будет.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Жена Байдена заявила о его готовности к дебатам с Трампом
01:56
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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