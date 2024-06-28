https://ria.ru/20240628/debaty-1955973876.html

"Подлинное варварство". В CNN раскрыли, что Байден приготовил для дебатов

"Подлинное варварство". В CNN раскрыли, что Байден приготовил для дебатов - РИА Новости, 28.06.2024

"Подлинное варварство". В CNN раскрыли, что Байден приготовил для дебатов

Команда действующего президента США Джо Байдена покажет ролик, критикующий ограничение абортов, в рекламную паузу во время дебатов против кандидата от... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T01:01

2024-06-28T01:01

2024-06-28T01:25

в мире

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дональд трамп

выборы президента сша — 2024

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Команда действующего президента США Джо Байдена покажет ролик, критикующий ограничение абортов, в рекламную паузу во время дебатов против кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщает CNN со ссылкой на работника штаба Байдена."Штаб Байдена планирует показать ролик, посвященный абортам, в одну из рекламных пауз во время сегодняшних президентских дебатов на CNN", — говорится в сообщении.По словам журналистов, действующий президент надеется подчеркнуть яркий контраст между ним и Трампом по вопросу репродуктивных прав. В Демократической партии считают, что вопрос об абортах сыграет колоссальную роль на ноябрьских выборах, и хотят крепко связать действующие во многих штатах ограничения с фигурой республиканского кандидата, отметили в CNN.Канал привел в качестве примера выпущенный командой Байдена в четверг ролик, посвященный запрету абортов в штате Айдахо. Героиней видео выступает акушер Лорен Миллер, которая покинула Айдахо из-за возможного уголовного преследования за работу с пациентами."Эти законы (по ограничению абортов. — Прим. ред.) — подлинное варварство. Они отбрасывают нас если не на века, то на десятилетия. Это сделал Дональд Трамп. Он поставил жизни женщин под угрозу", — говорит она в ролике.В июне 2022 года контролируемый консерваторами Верховный суд США через пересмотр прецедентного дела "Роу против Уэйда" 1973 года отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности и позволил американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. Почти половина из 50 штатов планируют запретить или существенно ограничить аборты на своей территории. До сих пор американским властям не разрешалось регулировать прерывание беременности в течение ее первого триместра, а на протяжении второго административное вмешательство допускалось только в интересах сохранения здоровья матери. Среди шести судей, проголосовавших за пересмотр дела, трое были назначены во время президентства Дональда Трампа.В четверг Верховный суд вынес решение по поводу конституционности полного запрета на аборты в штате Айдахо. Судьи постановили разрешить прерывание беременности в случае угрозы жизни матери.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. Кандидаты сойдутся в четверг в первом раунде предвыборных дебатов, которые покажет телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.

https://ria.ru/20240627/shou-1955750492.html

https://ria.ru/20240624/mir-1954910606.html

https://ria.ru/20240627/bayden-1955924377.html

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в мире, сша, айдахо, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты трампа и байдена