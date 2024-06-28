Рейтинг@Mail.ru
Предвыборные дебаты Трампа и Байдена. Прямая трансляция - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:00 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/debaty-1955969038.html
Предвыборные дебаты Трампа и Байдена. Прямая трансляция
Предвыборные дебаты Трампа и Байдена. Прямая трансляция - РИА Новости, 28.06.2024
Предвыборные дебаты Трампа и Байдена. Прямая трансляция
Первые предвыборные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T04:00
2024-06-28T04:00
сша
дональд трамп
джо байден
предвыборные дебаты трампа и байдена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956004006_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bf5987763a8f9ce0fec9054696f56fb9.jpg
Первые предвыборные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа.
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Предвыборные дебаты Байдена и Трампа
LIVE: Предвыборные дебаты Байдена и Трампа
2024-06-28T04:00
true
PT99M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956004006_201:0:1641:1080_1920x0_80_0_0_7633679a16a7abbd9ec920eeaa22285a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , видео
США, Дональд Трамп, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Предвыборные дебаты Трампа и Байдена. Прямая трансляция
Первые предвыборные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа.
2024-06-28T04:00
true
PT99M10S

Предвыборные дебаты Трампа и Байдена. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Первые предвыборные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа.
 
СШАДональд ТрампДжо БайденПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала