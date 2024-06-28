https://ria.ru/20240628/dagestan-1956182194.html
Одного из пострадавших в Дагестане доставили на лечение в Москву
Одного из пострадавших в Дагестане доставили на лечение в Москву - РИА Новости, 28.06.2024
Одного из пострадавших в Дагестане доставили на лечение в Москву
Один из пострадавших в Дагестане с множественными ранениями доставлен на лечение в федеральный центр в Москве, диагностические процедуры проведены, сообщил... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:30
2024-06-28T17:30
2024-06-28T17:52
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Один из пострадавших в Дагестане с множественными ранениями доставлен на лечение в федеральный центр в Москве, диагностические процедуры проведены, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Один из пострадавших – мужчина с множественными ранениями – благополучно доставлен на лечение в Национальный медико-хирургический центр им. Пирогова Минздрава России, ему проведены необходимые диагностические процедуры, запланирован ряд хирургических вмешательств", - сказал Кузнецов.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240625/puteshestviya-1955156395.html
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вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Одного из пострадавших в Дагестане доставили на лечение в Москву
Минздрав: одного из пострадавших в Дагестане доставили в федеральный медцентр