https://ria.ru/20240628/dagestan-1956182194.html

Одного из пострадавших в Дагестане доставили на лечение в Москву

Одного из пострадавших в Дагестане доставили на лечение в Москву - РИА Новости, 28.06.2024

Одного из пострадавших в Дагестане доставили на лечение в Москву

Один из пострадавших в Дагестане с множественными ранениями доставлен на лечение в федеральный центр в Москве, диагностические процедуры проведены, сообщил... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:30

2024-06-28T17:30

2024-06-28T17:52

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Один из пострадавших в Дагестане с множественными ранениями доставлен на лечение в федеральный центр в Москве, диагностические процедуры проведены, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Один из пострадавших – мужчина с множественными ранениями – благополучно доставлен на лечение в Национальный медико-хирургический центр им. Пирогова Минздрава России, ему проведены необходимые диагностические процедуры, запланирован ряд хирургических вмешательств", - сказал Кузнецов.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240625/puteshestviya-1955156395.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные нападения в дербенте и махачкале