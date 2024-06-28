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Одного из пострадавших в Дагестане доставили на лечение в Москву - РИА Новости, 28.06.2024
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17:30 28.06.2024 (обновлено: 17:52 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/dagestan-1956182194.html
Одного из пострадавших в Дагестане доставили на лечение в Москву
Одного из пострадавших в Дагестане доставили на лечение в Москву - РИА Новости, 28.06.2024
Одного из пострадавших в Дагестане доставили на лечение в Москву
Один из пострадавших в Дагестане с множественными ранениями доставлен на лечение в федеральный центр в Москве, диагностические процедуры проведены, сообщил... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:30
2024-06-28T17:52
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Один из пострадавших в Дагестане с множественными ранениями доставлен на лечение в федеральный центр в Москве, диагностические процедуры проведены, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Один из пострадавших – мужчина с множественными ранениями – благополучно доставлен на лечение в Национальный медико-хирургический центр им. Пирогова Минздрава России, ему проведены необходимые диагностические процедуры, запланирован ряд хирургических вмешательств", - сказал Кузнецов.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
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вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Одного из пострадавших в Дагестане доставили на лечение в Москву

Минздрав: одного из пострадавших в Дагестане доставили в федеральный медцентр

© РИА НовостиОбстановка на Университетской площади в Махачкале, где полиция проводила проверку после сообщения о вооруженном человеке
Обстановка на Университетской площади в Махачкале, где полиция проводила проверку после сообщения о вооруженном человеке
© РИА Новости
Обстановка на Университетской площади в Махачкале, где полиция проводила проверку после сообщения о вооруженном человеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Один из пострадавших в Дагестане с множественными ранениями доставлен на лечение в федеральный центр в Москве, диагностические процедуры проведены, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«
"Один из пострадавших – мужчина с множественными ранениями – благополучно доставлен на лечение в Национальный медико-хирургический центр им. Пирогова Минздрава России, ему проведены необходимые диагностические процедуры, запланирован ряд хирургических вмешательств", - сказал Кузнецов.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Дагестан, Севастополь, Абхазия: как туристы отреагировали на теракты
25 июня, 08:00
 
Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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