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СМИ раскрыли, когда Чехия подпишет соглашение о безопасности с Украиной - РИА Новости, 28.06.2024
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14:30 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/chtk-1956117007.html
СМИ раскрыли, когда Чехия подпишет соглашение о безопасности с Украиной
СМИ раскрыли, когда Чехия подпишет соглашение о безопасности с Украиной - РИА Новости, 28.06.2024
СМИ раскрыли, когда Чехия подпишет соглашение о безопасности с Украиной
Чехия в ближайшее время подпишет соглашение о безопасности с Украиной, сообщило в пятницу агентство ЧТК со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:30
2024-06-28T14:30
в мире
чехия
украина
вашингтон (штат)
петр павел
владимир зеленский
нато
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ПРАГА, 28 июн – РИА Новости. Чехия в ближайшее время подпишет соглашение о безопасности с Украиной, сообщило в пятницу агентство ЧТК со ссылкой на свои источники. "Чехия планирует еще до саммита НАТО в Вашингтоне (состоится 9-11 июля) подписать соглашение о безопасности с Украиной, и представители Чехии хотят официально объявить об этом в американской столице. Чехию на саммите будет представлять президент Петр Павел. В настоящее время текст соглашения еще дорабатывается, продолжаются обмены мнениями с украинской стороной. Причем чешско-украинское соглашение, по данным источников ЧТК. "может быть подписано дистанционно", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает агентство ЧТК, Киев на данный момент, согласно данным офиса Владимира Зеленского, заключил 19 таких двусторонних соглашений и планирует подписать еще несколько в ближайшие месяцы.
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в мире, чехия, украина, вашингтон (штат), петр павел, владимир зеленский, нато
В мире, Чехия, Украина, Вашингтон (штат), Петр Павел, Владимир Зеленский, НАТО
СМИ раскрыли, когда Чехия подпишет соглашение о безопасности с Украиной

ЧТК: Чехия хочет подписать соглашение о безопасности с Украиной до саммита НАТО

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Чехии
Флаг Чехии - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Чехии . Архивное фото
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ПРАГА, 28 июн – РИА Новости. Чехия в ближайшее время подпишет соглашение о безопасности с Украиной, сообщило в пятницу агентство ЧТК со ссылкой на свои источники.
«
"Чехия планирует еще до саммита НАТО в Вашингтоне (состоится 9-11 июля) подписать соглашение о безопасности с Украиной, и представители Чехии хотят официально объявить об этом в американской столице. Чехию на саммите будет представлять президент Петр Павел. В настоящее время текст соглашения еще дорабатывается, продолжаются обмены мнениями с украинской стороной. Причем чешско-украинское соглашение, по данным источников ЧТК. "может быть подписано дистанционно", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечает агентство ЧТК, Киев на данный момент, согласно данным офиса Владимира Зеленского, заключил 19 таких двусторонних соглашений и планирует подписать еще несколько в ближайшие месяцы.
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В миреЧехияУкраинаВашингтон (штат)Петр ПавелВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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