https://ria.ru/20240628/chtk-1956117007.html

СМИ раскрыли, когда Чехия подпишет соглашение о безопасности с Украиной

СМИ раскрыли, когда Чехия подпишет соглашение о безопасности с Украиной - РИА Новости, 28.06.2024

СМИ раскрыли, когда Чехия подпишет соглашение о безопасности с Украиной

Чехия в ближайшее время подпишет соглашение о безопасности с Украиной, сообщило в пятницу агентство ЧТК со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T14:30

2024-06-28T14:30

2024-06-28T14:30

в мире

чехия

украина

вашингтон (штат)

петр павел

владимир зеленский

нато

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ПРАГА, 28 июн – РИА Новости. Чехия в ближайшее время подпишет соглашение о безопасности с Украиной, сообщило в пятницу агентство ЧТК со ссылкой на свои источники. "Чехия планирует еще до саммита НАТО в Вашингтоне (состоится 9-11 июля) подписать соглашение о безопасности с Украиной, и представители Чехии хотят официально объявить об этом в американской столице. Чехию на саммите будет представлять президент Петр Павел. В настоящее время текст соглашения еще дорабатывается, продолжаются обмены мнениями с украинской стороной. Причем чешско-украинское соглашение, по данным источников ЧТК. "может быть подписано дистанционно", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает агентство ЧТК, Киев на данный момент, согласно данным офиса Владимира Зеленского, заключил 19 таких двусторонних соглашений и планирует подписать еще несколько в ближайшие месяцы.

https://ria.ru/20240628/debaty-1955992108.html

чехия

украина

вашингтон (штат)

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в мире, чехия, украина, вашингтон (штат), петр павел, владимир зеленский, нато