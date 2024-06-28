https://ria.ru/20240628/bundesver-1956140720.html
Два из трех спутников SARah бундесвера не работают, пишут СМИ
Два из трех спутников SARah бундесвера не работают, пишут СМИ - РИА Новости, 28.06.2024
Два из трех спутников SARah бундесвера не работают, пишут СМИ
Два из трех спутников системы разведки бундесвера (ВС ФРГ) SARah, которые планируется запустить в космос в декабре, на данный момент не работают из-за... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:30
2024-06-28T15:30
2024-06-28T15:30
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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Два из трех спутников системы разведки бундесвера (ВС ФРГ) SARah, которые планируется запустить в космос в декабре, на данный момент не работают из-за технических проблем, сообщил портал новостного немецкого канала n-tv. Как уточнил телеканал, в декабре текущего года бундесвер планирует запустить в космос три новых спутника системы военно-космической разведки SARah. Предполагается, что они будут собирать информацию гораздо быстрее и лучше, чем их предшественники. Однако, как отмечает телеканал со ссылкой на представителя министерства обороны ФРГ, два из трех спутников пока не введены в эксплуатацию "из-за технических ограничений". Уточняется, что минобороны об этом также проинформировало членов бундестага. Как добавил представитель министерства, в ближайшие недели ведомство совместно с OHB - компанией, которая является основным подрядчиком всей системы - разработает план на случай, если спутники не смогут функционировать. По его словам, решение о дальнейших действиях будет принято в четвертом квартале. "Возможности спутниковой разведки бундесвера по-прежнему гарантированы", - привел телеканал слова представителя минобороны. В январе вооруженные силы Германии объявили, что спутниковая система SARah частично введена в эксплуатацию, и заявили, что ее разведывательные возможности будут значительно улучшены по сравнению с ее предшественницей SAR-Lupe. Изображения будут более детальными и доступными быстрее. SARah (радар с синтезированной апертурой - система, позволяющая вести военную разведку независимо от времени суток и погоды. Предполагается, что передача данных со спутников на наземную станцию, которая в случае с предшественницей SAR-Lupe зачастую осуществлялась с задержкой в несколько часов, в новой системе будет ускорена за счет увеличения вычислительной мощности и упрощена за счет использования дополнительных наземных станций по всему миру. Кроме того, изображения будут более детальными.
https://ria.ru/20240521/pereboi-1947355956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, космос - риа наука, германия
В мире, Космос - РИА Наука, Германия
Два из трех спутников SARah бундесвера не работают, пишут СМИ
N-tv: два из трех спутников системы разведки бундесвера SARah не функционируют
БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости.
Два из трех спутников системы разведки бундесвера (ВС ФРГ) SARah, которые планируется запустить в космос в декабре, на данный момент не работают из-за технических проблем, сообщил портал новостного немецкого канала n-tv
.
Как уточнил телеканал, в декабре текущего года бундесвер планирует запустить в космос три новых спутника системы военно-космической разведки SARah. Предполагается, что они будут собирать информацию гораздо быстрее и лучше, чем их предшественники.
Однако, как отмечает телеканал со ссылкой на представителя министерства обороны ФРГ, два из трех спутников пока не введены в эксплуатацию "из-за технических ограничений". Уточняется, что минобороны об этом также проинформировало членов бундестага.
Как добавил представитель министерства, в ближайшие недели ведомство совместно с OHB - компанией, которая является основным подрядчиком всей системы - разработает план на случай, если спутники не смогут функционировать. По его словам, решение о дальнейших действиях будет принято в четвертом квартале. "Возможности спутниковой разведки бундесвера по-прежнему гарантированы", - привел телеканал слова представителя минобороны.
В январе вооруженные силы Германии объявили, что спутниковая система SARah частично введена в эксплуатацию, и заявили, что ее разведывательные возможности будут значительно улучшены по сравнению с ее предшественницей SAR-Lupe. Изображения будут более детальными и доступными быстрее.
SARah (радар с синтезированной апертурой - система, позволяющая вести военную разведку независимо от времени суток и погоды. Предполагается, что передача данных со спутников на наземную станцию, которая в случае с предшественницей SAR-Lupe зачастую осуществлялась с задержкой в несколько часов, в новой системе будет ускорена за счет увеличения вычислительной мощности и упрощена за счет использования дополнительных наземных станций по всему миру. Кроме того, изображения будут более детальными.