https://ria.ru/20240628/bundesver-1956140720.html

Два из трех спутников SARah бундесвера не работают, пишут СМИ

Два из трех спутников SARah бундесвера не работают, пишут СМИ - РИА Новости, 28.06.2024

Два из трех спутников SARah бундесвера не работают, пишут СМИ

Два из трех спутников системы разведки бундесвера (ВС ФРГ) SARah, которые планируется запустить в космос в декабре, на данный момент не работают из-за... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T15:30

2024-06-28T15:30

2024-06-28T15:30

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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Два из трех спутников системы разведки бундесвера (ВС ФРГ) SARah, которые планируется запустить в космос в декабре, на данный момент не работают из-за технических проблем, сообщил портал новостного немецкого канала n-tv. Как уточнил телеканал, в декабре текущего года бундесвер планирует запустить в космос три новых спутника системы военно-космической разведки SARah. Предполагается, что они будут собирать информацию гораздо быстрее и лучше, чем их предшественники. Однако, как отмечает телеканал со ссылкой на представителя министерства обороны ФРГ, два из трех спутников пока не введены в эксплуатацию "из-за технических ограничений". Уточняется, что минобороны об этом также проинформировало членов бундестага. Как добавил представитель министерства, в ближайшие недели ведомство совместно с OHB - компанией, которая является основным подрядчиком всей системы - разработает план на случай, если спутники не смогут функционировать. По его словам, решение о дальнейших действиях будет принято в четвертом квартале. "Возможности спутниковой разведки бундесвера по-прежнему гарантированы", - привел телеканал слова представителя минобороны. В январе вооруженные силы Германии объявили, что спутниковая система SARah частично введена в эксплуатацию, и заявили, что ее разведывательные возможности будут значительно улучшены по сравнению с ее предшественницей SAR-Lupe. Изображения будут более детальными и доступными быстрее. SARah (радар с синтезированной апертурой - система, позволяющая вести военную разведку независимо от времени суток и погоды. Предполагается, что передача данных со спутников на наземную станцию, которая в случае с предшественницей SAR-Lupe зачастую осуществлялась с задержкой в несколько часов, в новой системе будет ускорена за счет увеличения вычислительной мощности и упрощена за счет использования дополнительных наземных станций по всему миру. Кроме того, изображения будут более детальными.

https://ria.ru/20240521/pereboi-1947355956.html

https://ria.ru/20240405/bundesver-1937932498.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, космос - риа наука, германия