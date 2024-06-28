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В Брянской области уничтожили шесть реактивных беспилотников ВСУ - РИА Новости, 28.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:57 28.06.2024 (обновлено: 08:06 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/bpla-1956000732.html
В Брянской области уничтожили шесть реактивных беспилотников ВСУ
В Брянской области уничтожили шесть реактивных беспилотников ВСУ - РИА Новости, 28.06.2024
В Брянской области уничтожили шесть реактивных беспилотников ВСУ
РИА Новости РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T07:57
2024-06-28T08:06
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
россия
александр богомаз
происшествия
карачевский район
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РИА НовостиМОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Шесть реактивных беспилотников самолетного типа уничтожены над Карачевским районом Брянской области силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов. Шесть реактивных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над территорией Карачевского района силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.Оперативные и экстренные службы региона работают на месте.
https://ria.ru/20240628/bpla-1955998539.html
брянская область
россия
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брянская область, вооруженные силы украины, россия, александр богомаз, происшествия, карачевский район
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Александр Богомаз, Происшествия, Карачевский район
В Брянской области уничтожили шесть реактивных беспилотников ВСУ

В Брянской области уничтожили шесть реактивных БПЛА самолетного типа

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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РИА Новости
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Шесть реактивных беспилотников самолетного типа уничтожены над Карачевским районом Брянской области силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов. Шесть реактивных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над территорией Карачевского района силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.
Оперативные и экстренные службы региона работают на месте.
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВооруженные силы УкраиныРоссияАлександр БогомазПроисшествияКарачевский район
 
 
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