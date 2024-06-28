https://ria.ru/20240628/bpla-1956000732.html

В Брянской области уничтожили шесть реактивных беспилотников ВСУ

В Брянской области уничтожили шесть реактивных беспилотников ВСУ - РИА Новости, 28.06.2024

В Брянской области уничтожили шесть реактивных беспилотников ВСУ

РИА Новости РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T07:57

2024-06-28T07:57

2024-06-28T08:06

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

россия

александр богомаз

происшествия

карачевский район

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РИА НовостиМОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Шесть реактивных беспилотников самолетного типа уничтожены над Карачевским районом Брянской области силами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов. Шесть реактивных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над территорией Карачевского района силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.Оперативные и экстренные службы региона работают на месте.

https://ria.ru/20240628/bpla-1955998539.html

брянская область

россия

карачевский район

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брянская область, вооруженные силы украины, россия, александр богомаз, происшествия, карачевский район