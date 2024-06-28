https://ria.ru/20240628/bpla-1955997654.html

В Брянской области сбили еще два украинских беспилотника

В Брянской области сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 28.06.2024

В Брянской области сбили еще два украинских беспилотника

Еще два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Навлинским и Суземским районами Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T07:20

2024-06-28T07:20

2024-06-28T07:25

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

вооруженные силы украины

суземский район

навлинский район

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Еще два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Навлинским и Суземским районами Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена очередная атака киевского режима. Над Навлинским и Суземским районами уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

суземский район

навлинский район

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брянская область, россия, вооруженные силы украины, суземский район, навлинский район