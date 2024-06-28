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Минобороны отмечает возросшую активность беспилотников США над Черным морем
Минобороны отмечает возросшую активность беспилотников США над Черным морем - РИА Новости, 28.06.2024
Минобороны отмечает возросшую активность беспилотников США над Черным морем
Активность американских стратегических беспилотников возросла над Черным морем, они ведут разведку для целеуказания западному оружию, поставляемому на Украину,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T07:05
2024-06-28T07:05
2024-06-28T07:05
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Активность американских стратегических беспилотников возросла над Черным морем, они ведут разведку для целеуказания западному оружию, поставляемому на Украину, заявили в Минобороны России. "В Минобороны России отмечают возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря, которые осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому вооруженным силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России", - говорится в сообщении. "Это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима", - добавили в МО РФ.
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украина, россия, черное море, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Черное море, НАТО, США
Минобороны отмечает возросшую активность беспилотников США над Черным морем
Минобороны: активность американских беспилотников возросла над Черным морем