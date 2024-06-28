https://ria.ru/20240628/bpla-1955996553.html

Минобороны отмечает возросшую активность беспилотников США над Черным морем

Минобороны отмечает возросшую активность беспилотников США над Черным морем - РИА Новости, 28.06.2024

Минобороны отмечает возросшую активность беспилотников США над Черным морем

Активность американских стратегических беспилотников возросла над Черным морем, они ведут разведку для целеуказания западному оружию, поставляемому на Украину,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T07:05

2024-06-28T07:05

2024-06-28T07:05

специальная военная операция на украине

украина

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черное море

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Активность американских стратегических беспилотников возросла над Черным морем, они ведут разведку для целеуказания западному оружию, поставляемому на Украину, заявили в Минобороны России. "В Минобороны России отмечают возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря, которые осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому вооруженным силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России", - говорится в сообщении. "Это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240626/bepilotniki-1955563998.html

украина

россия

черное море

сша

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украина, россия, черное море, нато, сша