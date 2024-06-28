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В Брянской области уничтожили еще два дрона ВСУ
В Брянской области уничтожили еще два дрона ВСУ - РИА Новости, 28.06.2024
В Брянской области уничтожили еще два дрона ВСУ
Два украинских дрона самолетного типа уничтожены над Трубчевским и Навлинским районами Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T03:41
2024-06-28T03:41
2024-06-28T03:43
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брянская область
вооруженные силы украины
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безопасность
навлинский район
александр богомаз
трубчевский район
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Два украинских дрона самолетного типа уничтожены над Трубчевским и Навлинским районами Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским и Навлинским районами", - написал он.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Навлинский район, Александр Богомаз, Трубчевский район
В Брянской области уничтожили еще два дрона ВСУ
Два украинских дрона самолетного типа уничтожены в двух районах Брянской области