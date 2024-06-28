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В Брянской области уничтожили еще два дрона ВСУ

В Брянской области уничтожили еще два дрона ВСУ - РИА Новости, 28.06.2024

В Брянской области уничтожили еще два дрона ВСУ

Два украинских дрона самолетного типа уничтожены над Трубчевским и Навлинским районами Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T03:41

2024-06-28T03:41

2024-06-28T03:43

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

россия

безопасность

навлинский район

александр богомаз

трубчевский район

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Два украинских дрона самолетного типа уничтожены над Трубчевским и Навлинским районами Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским и Навлинским районами", - написал он.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

навлинский район

трубчевский район

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брянская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность, навлинский район, александр богомаз, трубчевский район