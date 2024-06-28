https://ria.ru/20240628/botulizm-1956180444.html

Из больниц выписали 289 человек, заразившихся ботулизмом

Из больниц выписали 289 человек, заразившихся ботулизмом - РИА Новости, 28.06.2024

Из больниц выписали 289 человек, заразившихся ботулизмом

В стационарах остаются 108 пациентов с ботулизмом, 24 из них на ИВЛ, 289 человек, в том числе трое детей, выписаны из больниц, заявил помощник министра... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:25

2024-06-28T17:25

2024-06-28T17:33

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В стационарах остаются 108 пациентов с ботулизмом, 24 из них на ИВЛ, 289 человек, в том числе трое детей, выписаны из больниц, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."В стационарах остаются 108 пациентов с ботулизмом, 24 из них – на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 289 человек, в том числе трое детей",- сказал Кузнецов журналистам.

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки