https://ria.ru/20240628/botulizm-1956180444.html
Из больниц выписали 289 человек, заразившихся ботулизмом
Из больниц выписали 289 человек, заразившихся ботулизмом - РИА Новости, 28.06.2024
Из больниц выписали 289 человек, заразившихся ботулизмом
В стационарах остаются 108 пациентов с ботулизмом, 24 из них на ИВЛ, 289 человек, в том числе трое детей, выписаны из больниц, заявил помощник министра... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:25
2024-06-28T17:25
2024-06-28T17:33
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В стационарах остаются 108 пациентов с ботулизмом, 24 из них на ИВЛ, 289 человек, в том числе трое детей, выписаны из больниц, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."В стационарах остаются 108 пациентов с ботулизмом, 24 из них – на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 289 человек, в том числе трое детей",- сказал Кузнецов журналистам.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
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массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Из больниц выписали 289 человек, заразившихся ботулизмом
Минздрав: в стационарах остаются 108 пациентов с ботулизмом, 24 из них на ИВЛ