https://ria.ru/20240628/boliviya-1955979118.html

В Боливии сочли визит президента в Россию поводом к попытке переворота

В Боливии сочли визит президента в Россию поводом к попытке переворота - РИА Новости, 28.06.2024

В Боливии сочли визит президента в Россию поводом к попытке переворота

Визит президента Боливии в Россию мог не понравиться отдельным странам и стать одним из факторов, приведших к попытке госпереворота, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T02:36

2024-06-28T02:36

2024-06-28T02:36

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брикс

попытка госпереворота в боливии

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ЛА-ПАС, 28 июн - РИА Новости. Визит президента Боливии в Россию мог не понравиться отдельным странам и стать одним из факторов, приведших к попытке госпереворота, сообщил в интервью РИА Новости министр обороны Эдмундо Новильо. "Могут быть разные факторы внешнего характера", - сказал министр, отвечая на вопрос, могла ли близость Боливии к России и недавний визит президента Луиса Арсе в Санкт-Петербург стать поводом для попытки госпереворота. Арсе посетил в начале июня Петербургский международный экономический форум и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Новильо пояснил, что Боливия имеет определенную политику в сфере производства лития. Страна работает в этой сфере с Россией, Китаем. "Но мы не исключаем, что именно эта поездка президента Луиса Арсе в Россию вызвала реакцию в странах, находящихся в оппозиции к БРИКС, и эти страны, которые в течение длительного времени доминировали над боливийском государством, снова хотят это делать, чтобы иметь политический контроль в стране и снова разграбить наши ресурсы", - сказал министр. Боливийские СМИ 26 июня сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Суниги, который, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств. Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и еще два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955966069.html

https://ria.ru/20240627/minoborony-1955967512.html

https://ria.ru/20240627/boliviya-1955967844.html

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в мире, россия, боливия, ла-пас (департамент), луис арсе, владимир путин, брикс, попытка госпереворота в боливии