В Боливии сочли визит президента в Россию поводом к попытке переворота
Минобороны Боливии: визит президента в Россию мог привести к попытке переворота
© AP Photo / Juan KaritaПрезидент Боливии Луис Арсе после попытки госпереворота
© AP Photo / Juan Karita
Президент Боливии Луис Арсе после попытки госпереворота
ЛА-ПАС, 28 июн - РИА Новости. Визит президента Боливии в Россию мог не понравиться отдельным странам и стать одним из факторов, приведших к попытке госпереворота, сообщил в интервью РИА Новости министр обороны Эдмундо Новильо.
"Могут быть разные факторы внешнего характера", - сказал министр, отвечая на вопрос, могла ли близость Боливии к России и недавний визит президента Луиса Арсе в Санкт-Петербург стать поводом для попытки госпереворота.
Арсе посетил в начале июня Петербургский международный экономический форум и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Новильо пояснил, что Боливия имеет определенную политику в сфере производства лития. Страна работает в этой сфере с Россией, Китаем.
"Но мы не исключаем, что именно эта поездка президента Луиса Арсе в Россию вызвала реакцию в странах, находящихся в оппозиции к БРИКС, и эти страны, которые в течение длительного времени доминировали над боливийском государством, снова хотят это делать, чтобы иметь политический контроль в стране и снова разграбить наши ресурсы", - сказал министр.
Боливийские СМИ 26 июня сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Суниги, который, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.
Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и еще два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.