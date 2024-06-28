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В Боливии сочли визит президента в Россию поводом к попытке переворота - РИА Новости, 28.06.2024
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02:36 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/boliviya-1955979118.html
В Боливии сочли визит президента в Россию поводом к попытке переворота
В Боливии сочли визит президента в Россию поводом к попытке переворота - РИА Новости, 28.06.2024
В Боливии сочли визит президента в Россию поводом к попытке переворота
Визит президента Боливии в Россию мог не понравиться отдельным странам и стать одним из факторов, приведших к попытке госпереворота, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T02:36
2024-06-28T02:36
в мире
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боливия
ла-пас (департамент)
луис арсе
владимир путин
брикс
попытка госпереворота в боливии
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ЛА-ПАС, 28 июн - РИА Новости. Визит президента Боливии в Россию мог не понравиться отдельным странам и стать одним из факторов, приведших к попытке госпереворота, сообщил в интервью РИА Новости министр обороны Эдмундо Новильо. "Могут быть разные факторы внешнего характера", - сказал министр, отвечая на вопрос, могла ли близость Боливии к России и недавний визит президента Луиса Арсе в Санкт-Петербург стать поводом для попытки госпереворота. Арсе посетил в начале июня Петербургский международный экономический форум и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Новильо пояснил, что Боливия имеет определенную политику в сфере производства лития. Страна работает в этой сфере с Россией, Китаем. "Но мы не исключаем, что именно эта поездка президента Луиса Арсе в Россию вызвала реакцию в странах, находящихся в оппозиции к БРИКС, и эти страны, которые в течение длительного времени доминировали над боливийском государством, снова хотят это делать, чтобы иметь политический контроль в стране и снова разграбить наши ресурсы", - сказал министр. Боливийские СМИ 26 июня сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Суниги, который, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств. Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и еще два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.
https://ria.ru/20240627/boliviya-1955966069.html
https://ria.ru/20240627/minoborony-1955967512.html
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в мире, россия, боливия, ла-пас (департамент), луис арсе, владимир путин, брикс, попытка госпереворота в боливии
В мире, Россия, Боливия, Ла-Пас (департамент), Луис Арсе, Владимир Путин, БРИКС, Попытка госпереворота в Боливии
В Боливии сочли визит президента в Россию поводом к попытке переворота

Минобороны Боливии: визит президента в Россию мог привести к попытке переворота

© AP Photo / Juan KaritaПрезидент Боливии Луис Арсе после попытки госпереворота
Президент Боливии Луис Арсе после попытки госпереворота - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Juan Karita
Президент Боливии Луис Арсе после попытки госпереворота
Читать ria.ru в
ЛА-ПАС, 28 июн - РИА Новости. Визит президента Боливии в Россию мог не понравиться отдельным странам и стать одним из факторов, приведших к попытке госпереворота, сообщил в интервью РИА Новости министр обороны Эдмундо Новильо.
"Могут быть разные факторы внешнего характера", - сказал министр, отвечая на вопрос, могла ли близость Боливии к России и недавний визит президента Луиса Арсе в Санкт-Петербург стать поводом для попытки госпереворота.
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Министр обороны Боливии заявил, что попытку переворота могли вызвать извне
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Арсе посетил в начале июня Петербургский международный экономический форум и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Новильо пояснил, что Боливия имеет определенную политику в сфере производства лития. Страна работает в этой сфере с Россией, Китаем.
"Но мы не исключаем, что именно эта поездка президента Луиса Арсе в Россию вызвала реакцию в странах, находящихся в оппозиции к БРИКС, и эти страны, которые в течение длительного времени доминировали над боливийском государством, снова хотят это делать, чтобы иметь политический контроль в стране и снова разграбить наши ресурсы", - сказал министр.
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Боливийские СМИ 26 июня сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. На площадь была стянута спецтехника. Военные под руководством генерала Суниги, который, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией, попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота. В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.
Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов. Все это время президент находился внутри дворца. Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь. Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига и еще два военачальника были арестованы. В результате попытки переворота пострадали девять человек.
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В миреРоссияБоливияЛа-Пас (департамент)Луис АрсеВладимир ПутинБРИКСПопытка госпереворота в Боливии
 
 
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