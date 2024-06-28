СМИ: российские пранкеры в 2023 году смогли позвонить главе ФРС США
Блумберг: Вован и Лексус в 2023 году добились видеозвонка с главой ФРС США
© AP Photo / Jacquelyn Martin Капитолий США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Капитолий США. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские пранкеры Вован и Лексус в 2023 году смогли добиться видеозвонка с главой Федеральной резервной системы (ФРС) США Джеромом Пауэллом, представившись Владимиром Зеленским, чему предшествовала переписка с его канцелярией с использованием "явно подозрительных" электронных адресов, передает агентство Блумберг со ссылкой на электронные письма и доклад о расследовании, проведенном властями США.
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"Ни разу за время их двухнедельной переписки помощник или какой-либо другой сотрудник ФРС не высказал вопросов или опасений, хотя предполагаемые украинские чиновники переписывались по адресам электронной почты, которые были явно подозрительными.. Официальные правительственные аккаунты электронной почты обычно не находятся в доменах .net и .team", - передает агентство в пятницу.
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Как отмечается, 10 января 2023 года помощник Пауэлла получил электронное письмо от человека, представившегося на тот момент замглавы офиса Владимира Зеленского Кириллом Тимошенко. В документах описывается, как пранкеры получили адрес помощника от одного из сотрудников Европейского центробанка (ЕЦБ): "Тимошенко" писал, что Зеленский хотел бы лично поговорить с Пауэллом по видеосвязи и обсудить общие проблемы и планы.
Согласно агентству, помощник Пауэлла и "Тимошенко" договорились о звонке на 19 января, но его пришлось перенести из-за положительного теста на COVID-19 у главы ФРС на 24 число того же месяца. После разговора пранкеры написали помощнику Пауэлла и попросили контакты главы минфина США Джанет Йеллен, которые были им предоставлены, пишет агентство.
Однако 10 февраля помощник Пауэлла решил написать в офис главы ЕЦБ Кристин Лагард с целью проверить информацию о письмах человека, представившегося Тимошенко. Как указывает агентство, в офисе призвали к осторожности в ответ на это, объяснив, что настоящий Тимошенко ушел со своего поста 23 января, а также приложив ссылку на страницу о нем в "Википедии".
По информации агентства, вскоре совет управляющих ФРС подал жалобу в управление генерального инспектора США. Управление провело расследование и опубликовало доклад в конце ноября 2023 года, в котором пришло к выводу, что пранкеры не просили "денег, бумаг или других ценных вещей" во время разговора, и что в целом ничего противозаконного не произошло.
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