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СМИ: российские пранкеры в 2023 году смогли позвонить главе ФРС США - РИА Новости, 28.06.2024
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20:26 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/blumberg-1956223082.html
СМИ: российские пранкеры в 2023 году смогли позвонить главе ФРС США
СМИ: российские пранкеры в 2023 году смогли позвонить главе ФРС США - РИА Новости, 28.06.2024
СМИ: российские пранкеры в 2023 году смогли позвонить главе ФРС США
Российские пранкеры Вован и Лексус в 2023 году смогли добиться видеозвонка с главой Федеральной резервной системы (ФРС) США Джеромом Пауэллом, представившись... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T20:26
2024-06-28T20:26
в мире
технологии
сша
владимир зеленский
кирилл тимошенко
джером пауэлл
федеральная резервная система сша
европейский центральный банк
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские пранкеры Вован и Лексус в 2023 году смогли добиться видеозвонка с главой Федеральной резервной системы (ФРС) США Джеромом Пауэллом, представившись Владимиром Зеленским, чему предшествовала переписка с его канцелярией с использованием "явно подозрительных" электронных адресов, передает агентство Блумберг со ссылкой на электронные письма и доклад о расследовании, проведенном властями США. "Ни разу за время их двухнедельной переписки помощник или какой-либо другой сотрудник ФРС не высказал вопросов или опасений, хотя предполагаемые украинские чиновники переписывались по адресам электронной почты, которые были явно подозрительными.. Официальные правительственные аккаунты электронной почты обычно не находятся в доменах .net и .team", - передает агентство в пятницу. Как отмечается, 10 января 2023 года помощник Пауэлла получил электронное письмо от человека, представившегося на тот момент замглавы офиса Владимира Зеленского Кириллом Тимошенко. В документах описывается, как пранкеры получили адрес помощника от одного из сотрудников Европейского центробанка (ЕЦБ): "Тимошенко" писал, что Зеленский хотел бы лично поговорить с Пауэллом по видеосвязи и обсудить общие проблемы и планы. Согласно агентству, помощник Пауэлла и "Тимошенко" договорились о звонке на 19 января, но его пришлось перенести из-за положительного теста на COVID-19 у главы ФРС на 24 число того же месяца. После разговора пранкеры написали помощнику Пауэлла и попросили контакты главы минфина США Джанет Йеллен, которые были им предоставлены, пишет агентство. Однако 10 февраля помощник Пауэлла решил написать в офис главы ЕЦБ Кристин Лагард с целью проверить информацию о письмах человека, представившегося Тимошенко. Как указывает агентство, в офисе призвали к осторожности в ответ на это, объяснив, что настоящий Тимошенко ушел со своего поста 23 января, а также приложив ссылку на страницу о нем в "Википедии". По информации агентства, вскоре совет управляющих ФРС подал жалобу в управление генерального инспектора США. Управление провело расследование и опубликовало доклад в конце ноября 2023 года, в котором пришло к выводу, что пранкеры не просили "денег, бумаг или других ценных вещей" во время разговора, и что в целом ничего противозаконного не произошло.
https://ria.ru/20230916/feyki-1896758255.html
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в мире, технологии, сша, владимир зеленский, кирилл тимошенко, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, европейский центральный банк, wikipedia
В мире, Технологии, США, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк, Wikipedia
СМИ: российские пранкеры в 2023 году смогли позвонить главе ФРС США

Блумберг: Вован и Лексус в 2023 году добились видеозвонка с главой ФРС США

© AP Photo / Jacquelyn Martin Капитолий США
 Капитолий США - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Капитолий США. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские пранкеры Вован и Лексус в 2023 году смогли добиться видеозвонка с главой Федеральной резервной системы (ФРС) США Джеромом Пауэллом, представившись Владимиром Зеленским, чему предшествовала переписка с его канцелярией с использованием "явно подозрительных" электронных адресов, передает агентство Блумберг со ссылкой на электронные письма и доклад о расследовании, проведенном властями США.
«
"Ни разу за время их двухнедельной переписки помощник или какой-либо другой сотрудник ФРС не высказал вопросов или опасений, хотя предполагаемые украинские чиновники переписывались по адресам электронной почты, которые были явно подозрительными.. Официальные правительственные аккаунты электронной почты обычно не находятся в доменах .net и .team", - передает агентство в пятницу.
Пранкеры Вован и Лексус - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Блогеры: созданные на Украине фейки используются для терактов в России
16 сентября 2023, 23:53
Как отмечается, 10 января 2023 года помощник Пауэлла получил электронное письмо от человека, представившегося на тот момент замглавы офиса Владимира Зеленского Кириллом Тимошенко. В документах описывается, как пранкеры получили адрес помощника от одного из сотрудников Европейского центробанка (ЕЦБ): "Тимошенко" писал, что Зеленский хотел бы лично поговорить с Пауэллом по видеосвязи и обсудить общие проблемы и планы.
Согласно агентству, помощник Пауэлла и "Тимошенко" договорились о звонке на 19 января, но его пришлось перенести из-за положительного теста на COVID-19 у главы ФРС на 24 число того же месяца. После разговора пранкеры написали помощнику Пауэлла и попросили контакты главы минфина США Джанет Йеллен, которые были им предоставлены, пишет агентство.
Однако 10 февраля помощник Пауэлла решил написать в офис главы ЕЦБ Кристин Лагард с целью проверить информацию о письмах человека, представившегося Тимошенко. Как указывает агентство, в офисе призвали к осторожности в ответ на это, объяснив, что настоящий Тимошенко ушел со своего поста 23 января, а также приложив ссылку на страницу о нем в "Википедии".
По информации агентства, вскоре совет управляющих ФРС подал жалобу в управление генерального инспектора США. Управление провело расследование и опубликовало доклад в конце ноября 2023 года, в котором пришло к выводу, что пранкеры не просили "денег, бумаг или других ценных вещей" во время разговора, и что в целом ничего противозаконного не произошло.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Италия подтвердила разговор российских пранкеров с премьером Мелони
1 ноября 2023, 15:49
 
В миреТехнологииСШАВладимир ЗеленскийКирилл ТимошенкоДжером ПауэллФедеральная резервная система СШАЕвропейский центральный банкWikipedia
 
 
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