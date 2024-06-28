https://ria.ru/20240628/blumberg-1956223082.html

СМИ: российские пранкеры в 2023 году смогли позвонить главе ФРС США

СМИ: российские пранкеры в 2023 году смогли позвонить главе ФРС США - РИА Новости, 28.06.2024

СМИ: российские пранкеры в 2023 году смогли позвонить главе ФРС США

Российские пранкеры Вован и Лексус в 2023 году смогли добиться видеозвонка с главой Федеральной резервной системы (ФРС) США Джеромом Пауэллом, представившись... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T20:26

2024-06-28T20:26

2024-06-28T20:26

в мире

технологии

сша

владимир зеленский

кирилл тимошенко

джером пауэлл

федеральная резервная система сша

европейский центральный банк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920280955_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_076ded2361141f1a79a8ffb3230621af.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские пранкеры Вован и Лексус в 2023 году смогли добиться видеозвонка с главой Федеральной резервной системы (ФРС) США Джеромом Пауэллом, представившись Владимиром Зеленским, чему предшествовала переписка с его канцелярией с использованием "явно подозрительных" электронных адресов, передает агентство Блумберг со ссылкой на электронные письма и доклад о расследовании, проведенном властями США. "Ни разу за время их двухнедельной переписки помощник или какой-либо другой сотрудник ФРС не высказал вопросов или опасений, хотя предполагаемые украинские чиновники переписывались по адресам электронной почты, которые были явно подозрительными.. Официальные правительственные аккаунты электронной почты обычно не находятся в доменах .net и .team", - передает агентство в пятницу. Как отмечается, 10 января 2023 года помощник Пауэлла получил электронное письмо от человека, представившегося на тот момент замглавы офиса Владимира Зеленского Кириллом Тимошенко. В документах описывается, как пранкеры получили адрес помощника от одного из сотрудников Европейского центробанка (ЕЦБ): "Тимошенко" писал, что Зеленский хотел бы лично поговорить с Пауэллом по видеосвязи и обсудить общие проблемы и планы. Согласно агентству, помощник Пауэлла и "Тимошенко" договорились о звонке на 19 января, но его пришлось перенести из-за положительного теста на COVID-19 у главы ФРС на 24 число того же месяца. После разговора пранкеры написали помощнику Пауэлла и попросили контакты главы минфина США Джанет Йеллен, которые были им предоставлены, пишет агентство. Однако 10 февраля помощник Пауэлла решил написать в офис главы ЕЦБ Кристин Лагард с целью проверить информацию о письмах человека, представившегося Тимошенко. Как указывает агентство, в офисе призвали к осторожности в ответ на это, объяснив, что настоящий Тимошенко ушел со своего поста 23 января, а также приложив ссылку на страницу о нем в "Википедии". По информации агентства, вскоре совет управляющих ФРС подал жалобу в управление генерального инспектора США. Управление провело расследование и опубликовало доклад в конце ноября 2023 года, в котором пришло к выводу, что пранкеры не просили "денег, бумаг или других ценных вещей" во время разговора, и что в целом ничего противозаконного не произошло.

https://ria.ru/20230916/feyki-1896758255.html

https://ria.ru/20231101/prankery-1906722696.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, владимир зеленский, кирилл тимошенко, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, европейский центральный банк, wikipedia