Рейтинг@Mail.ru
Защита Блиновского попросила у СК прекратить его розыск - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 28.06.2024 (обновлено: 19:46 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/blinovskiy-1956211588.html
Защита Блиновского попросила у СК прекратить его розыск
Защита Блиновского попросила у СК прекратить его розыск - РИА Новости, 28.06.2024
Защита Блиновского попросила у СК прекратить его розыск
Защита мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея Блиновского направила в Следственный комитет России ходатайство о прекращении его розыска, сообщила... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T19:23
2024-06-28T19:46
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
елена блиновская
эльман пашаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871921013_0:379:1080:987_1920x0_80_0_0_be4db70096aff951da0686ae7fd2aa99.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Защита мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея Блиновского направила в Следственный комитет России ходатайство о прекращении его розыска, сообщила РИА Новости адвокат Юлия Новичкова."Мы подали ходатайство о прекращении розыска", - сказала Новичкова. По ее словам, ходатайство может быть рассмотрено следователем уже на следующей неделе.Ранее стало известно о том, что МВД объявило Блиновского в розыск. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Блиновского объявили в розыск из-за того, что тот не является к следователю и не знакомится с материалами дела.Супруги Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 706 из которых незаконно легализовали. СК обвиняет Блиновского в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.В пятницу от сослуживца Блиновского, юриста Эльмана Пашаева, стало известно, что Блиновский переведен в штурмовое подразделение, он участвует в боях под Красногоровкой.Блиновский находится в зоне СВО, он участвует в спецоперации под позывным "Брикс", сообщал Пашаев РИА Новости в середине апреля, пояснив, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. При этом в конце мая осведомленный источник сообщал РИА Новости, что Блиновский находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач.
https://ria.ru/20240617/blinovskaya-1953468769.html
https://ria.ru/20240430/pashaev-1943131507.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871921013_0:232:1080:1042_1920x0_80_0_0_c5ddfa5dac34b8f7e90ef3abc88d8195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), елена блиновская, эльман пашаев
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Елена Блиновская, Эльман Пашаев
Защита Блиновского попросила у СК прекратить его розыск

Адвокаты Блиновского подали ходатайство в СК о прекращении его розыска

© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
Алексей Блиновский
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Защита мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея Блиновского направила в Следственный комитет России ходатайство о прекращении его розыска, сообщила РИА Новости адвокат Юлия Новичкова.
"Мы подали ходатайство о прекращении розыска", - сказала Новичкова. По ее словам, ходатайство может быть рассмотрено следователем уже на следующей неделе.
Елена Блиновская в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
ФНС сообщила новые подробности в деле Блиновской
17 июня, 16:55
Ранее стало известно о том, что МВД объявило Блиновского в розыск. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Блиновского объявили в розыск из-за того, что тот не является к следователю и не знакомится с материалами дела.
Супруги Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 706 из которых незаконно легализовали. СК обвиняет Блиновского в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.
В пятницу от сослуживца Блиновского, юриста Эльмана Пашаева, стало известно, что Блиновский переведен в штурмовое подразделение, он участвует в боях под Красногоровкой.
Блиновский находится в зоне СВО, он участвует в спецоперации под позывным "Брикс", сообщал Пашаев РИА Новости в середине апреля, пояснив, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. При этом в конце мая осведомленный источник сообщал РИА Новости, что Блиновский находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач.
Бывший адвокат Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Жена бывшего адвоката Пашаева сообщила о его ранении в зоне СВО
30 апреля, 11:54
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Елена БлиновскаяЭльман Пашаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала