https://ria.ru/20240628/blinovskiy-1956211588.html
Защита Блиновского попросила у СК прекратить его розыск
Защита Блиновского попросила у СК прекратить его розыск - РИА Новости, 28.06.2024
Защита Блиновского попросила у СК прекратить его розыск
Защита мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея Блиновского направила в Следственный комитет России ходатайство о прекращении его розыска, сообщила... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T19:23
2024-06-28T19:23
2024-06-28T19:46
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
елена блиновская
эльман пашаев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Защита мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея Блиновского направила в Следственный комитет России ходатайство о прекращении его розыска, сообщила РИА Новости адвокат Юлия Новичкова."Мы подали ходатайство о прекращении розыска", - сказала Новичкова. По ее словам, ходатайство может быть рассмотрено следователем уже на следующей неделе.Ранее стало известно о том, что МВД объявило Блиновского в розыск. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Блиновского объявили в розыск из-за того, что тот не является к следователю и не знакомится с материалами дела.Супруги Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 706 из которых незаконно легализовали. СК обвиняет Блиновского в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.В пятницу от сослуживца Блиновского, юриста Эльмана Пашаева, стало известно, что Блиновский переведен в штурмовое подразделение, он участвует в боях под Красногоровкой.Блиновский находится в зоне СВО, он участвует в спецоперации под позывным "Брикс", сообщал Пашаев РИА Новости в середине апреля, пояснив, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. При этом в конце мая осведомленный источник сообщал РИА Новости, что Блиновский находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач.
https://ria.ru/20240617/blinovskaya-1953468769.html
https://ria.ru/20240430/pashaev-1943131507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), елена блиновская, эльман пашаев
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Елена Блиновская, Эльман Пашаев
Защита Блиновского попросила у СК прекратить его розыск
Адвокаты Блиновского подали ходатайство в СК о прекращении его розыска
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Защита мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея Блиновского направила в Следственный комитет России ходатайство о прекращении его розыска, сообщила РИА Новости адвокат Юлия Новичкова.
"Мы подали ходатайство о прекращении розыска", - сказала Новичкова. По ее словам, ходатайство может быть рассмотрено следователем уже на следующей неделе.
Ранее стало известно о том, что МВД объявило Блиновского в розыск. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Блиновского объявили в розыск из-за того, что тот не является к следователю и не знакомится с материалами дела.
Супруги Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 706 из которых незаконно легализовали. СК обвиняет Блиновского в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.
В пятницу от сослуживца Блиновского, юриста Эльмана Пашаева
, стало известно, что Блиновский переведен в штурмовое подразделение, он участвует в боях под Красногоровкой.
Блиновский находится в зоне СВО, он участвует в спецоперации под позывным "Брикс", сообщал Пашаев РИА Новости в середине апреля, пояснив, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. При этом в конце мая осведомленный источник сообщал РИА Новости, что Блиновский находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач.