https://ria.ru/20240628/blinovskiy-1956211588.html

Защита Блиновского попросила у СК прекратить его розыск

Защита Блиновского попросила у СК прекратить его розыск - РИА Новости, 28.06.2024

Защита Блиновского попросила у СК прекратить его розыск

Защита мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея Блиновского направила в Следственный комитет России ходатайство о прекращении его розыска, сообщила... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T19:23

2024-06-28T19:23

2024-06-28T19:46

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

елена блиновская

эльман пашаев

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Защита мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея Блиновского направила в Следственный комитет России ходатайство о прекращении его розыска, сообщила РИА Новости адвокат Юлия Новичкова."Мы подали ходатайство о прекращении розыска", - сказала Новичкова. По ее словам, ходатайство может быть рассмотрено следователем уже на следующей неделе.Ранее стало известно о том, что МВД объявило Блиновского в розыск. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Блиновского объявили в розыск из-за того, что тот не является к следователю и не знакомится с материалами дела.Супруги Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 706 из которых незаконно легализовали. СК обвиняет Блиновского в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.В пятницу от сослуживца Блиновского, юриста Эльмана Пашаева, стало известно, что Блиновский переведен в штурмовое подразделение, он участвует в боях под Красногоровкой.Блиновский находится в зоне СВО, он участвует в спецоперации под позывным "Брикс", сообщал Пашаев РИА Новости в середине апреля, пояснив, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. При этом в конце мая осведомленный источник сообщал РИА Новости, что Блиновский находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач.

https://ria.ru/20240617/blinovskaya-1953468769.html

https://ria.ru/20240430/pashaev-1943131507.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), елена блиновская, эльман пашаев