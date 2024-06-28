Мужа "королевы марафонов" перевели в штурмовое подразделение
Мужа "королевы марафонов" Блиновского перевели в штурмовое подразделение
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Супруга арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег "королевы марафонов" Алексея Блиновского перевели в штурмовое подразделение, он участвует в боях под Красногоровкой, сообщил РИА Новости его сослуживец и экс-адвокат Эльман Пашаев.
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"Он с мая в штурмовом подразделении пятой отдельной мотострелковой бригады, участвует в боях под Красногоровкой, нас перевели в один день", — сказал юрист.
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Пашаев также оспорил заявление некоторых СМИ, что мужчина уезжал в Москву решать финансовые вопросы, а затем вернулся в часть.
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“Это не соответствует действительности, в увольнение он пока не ходит”, — добавил бывший адвокат.
Блиновский находится в зоне СВО, он участвует в спецоперации под позывным "Брикс", сообщал Пашаев РИА Новости в середине апреля. По словам юриста, их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. При этом в конце мая осведомленный источник сообщал РИА Новости, что Блиновский находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач.
Супруги Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 706 из которых незаконно легализовали. СК обвиняет Алексея в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.