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В Минобороны предупредили о последствиях полетов БПЛА США над Черным морем - РИА Новости, 28.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:21 28.06.2024 (обновлено: 07:23 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/bespilotniki-1955997760.html
В Минобороны предупредили о последствиях полетов БПЛА США над Черным морем
В Минобороны предупредили о последствиях полетов БПЛА США над Черным морем - РИА Новости, 28.06.2024
В Минобороны предупредили о последствиях полетов БПЛА США над Черным морем
Полеты стратегических беспилотников США над Черным морем повышают вероятность инцидентов с ВКС РФ и увеличивают риск прямой конфронтации НАТО и России,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T07:21
2024-06-28T07:23
специальная военная операция на украине
россия
сша
черное море
нато
вооруженные силы сша
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Полеты стратегических беспилотников США над Черным морем повышают вероятность инцидентов с ВКС РФ и увеличивают риск прямой конфронтации НАТО и России, ответственность за это будут нести страны альянса, заявило Минобороны РФ. "Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией. Ответственность за это будут нести страны НАТО", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240628/belousov-1955996910.html
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россия, сша, черное море, нато, вооруженные силы сша, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Черное море, НАТО, Вооруженные силы США, Воздушно-космические силы России
В Минобороны предупредили о последствиях полетов БПЛА США над Черным морем

Минобороны: полеты американских БПЛА над Черным морем повышают риск инцидентов

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OSheaБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OShea
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Полеты стратегических беспилотников США над Черным морем повышают вероятность инцидентов с ВКС РФ и увеличивают риск прямой конфронтации НАТО и России, ответственность за это будут нести страны альянса, заявило Минобороны РФ.
"Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией. Ответственность за это будут нести страны НАТО", - говорится в заявлении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАЧерное мореНАТОВооруженные силы СШАВоздушно-космические силы России
 
 
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