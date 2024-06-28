https://ria.ru/20240628/bespilotniki-1955997760.html

В Минобороны предупредили о последствиях полетов БПЛА США над Черным морем

В Минобороны предупредили о последствиях полетов БПЛА США над Черным морем - РИА Новости, 28.06.2024

В Минобороны предупредили о последствиях полетов БПЛА США над Черным морем

Полеты стратегических беспилотников США над Черным морем повышают вероятность инцидентов с ВКС РФ и увеличивают риск прямой конфронтации НАТО и России,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T07:21

2024-06-28T07:21

2024-06-28T07:23

специальная военная операция на украине

россия

сша

черное море

нато

вооруженные силы сша

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Полеты стратегических беспилотников США над Черным морем повышают вероятность инцидентов с ВКС РФ и увеличивают риск прямой конфронтации НАТО и России, ответственность за это будут нести страны альянса, заявило Минобороны РФ. "Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией. Ответственность за это будут нести страны НАТО", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240628/belousov-1955996910.html

россия

сша

черное море

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россия, сша, черное море, нато, вооруженные силы сша, воздушно-космические силы россии