https://ria.ru/20240628/bespilotniki-1955997760.html
В Минобороны предупредили о последствиях полетов БПЛА США над Черным морем
В Минобороны предупредили о последствиях полетов БПЛА США над Черным морем - РИА Новости, 28.06.2024
В Минобороны предупредили о последствиях полетов БПЛА США над Черным морем
Полеты стратегических беспилотников США над Черным морем повышают вероятность инцидентов с ВКС РФ и увеличивают риск прямой конфронтации НАТО и России,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T07:21
2024-06-28T07:21
2024-06-28T07:23
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Полеты стратегических беспилотников США над Черным морем повышают вероятность инцидентов с ВКС РФ и увеличивают риск прямой конфронтации НАТО и России, ответственность за это будут нести страны альянса, заявило Минобороны РФ. "Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией. Ответственность за это будут нести страны НАТО", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240628/belousov-1955996910.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Черное море, НАТО, Вооруженные силы США, Воздушно-космические силы России
В Минобороны предупредили о последствиях полетов БПЛА США над Черным морем
Минобороны: полеты американских БПЛА над Черным морем повышают риск инцидентов