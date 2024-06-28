https://ria.ru/20240628/bespilotnik-1956234844.html

В Сирии беспилотник "коалиции" опасно приблизился к Су-35 ВКС России

В Сирии беспилотник "коалиции" опасно приблизился к Су-35 ВКС России - РИА Новости, 28.06.2024

В Сирии беспилотник "коалиции" опасно приблизился к Су-35 ВКС России

Беспилотник MQ-9 Reaper "коалиции" над провинцией Хомс опасно сблизился с Су-35 ВКС РФ, совершавшим плановый полет в небе над Сирией, сообщил замруководителя... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T22:15

2024-06-28T22:15

2024-06-28T22:15

война в сирии

в мире

россия

хомс (город)

сирия

юрий попов

воздушно-космические силы россии

су-35

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888375142_466:622:2166:1578_1920x0_80_0_0_0311fdca25d8820c4c34b45602fd2119.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Беспилотник MQ-9 Reaper "коалиции" над провинцией Хомс опасно сблизился с Су-35 ВКС РФ, совершавшим плановый полет в небе над Сирией, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов. "С 11.35 до 11.46 28 июня над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7000 до 8000 метров в очередной раз произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - заявил он. Кроме того, Попов сообщил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений двумя парами истребителей F-15, парой истребителей Rafale и парой истребителей Typhoon "коалиции". "За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (запрещены в РФ): в провинции Идлиб – три обстрела, в провинции Латакия – один обстрел", - добавил генерал-майор. Отмечается, что в результате сброса самодельного взрывного устройства с БПЛА в провинции Идлиб ранен один сирийский военнослужащий.

https://ria.ru/20240605/traty-1950837300.html

https://ria.ru/20240608/siriya-1951708515.html

россия

хомс (город)

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, хомс (город), сирия, юрий попов, воздушно-космические силы россии, су-35, f-15se, rafale, центр примирения враждующих сторон в сирии