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"Масштаб велик": стало известно о следствии против подчиненных Бербок - РИА Новости, 28.06.2024
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10:09 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/berbok-1956031429.html
"Масштаб велик": стало известно о следствии против подчиненных Бербок
"Масштаб велик": стало известно о следствии против подчиненных Бербок - РИА Новости, 28.06.2024
"Масштаб велик": стало известно о следствии против подчиненных Бербок
Против сотрудников Министерства иностранных дел Германии, которое возглавляет Анналена Бербок, ведется расследование по подозрению в разрешении въезжать в... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T10:09
2024-06-28T10:09
в мире
германия
берлин (город)
анналена бербок
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Против сотрудников Министерства иностранных дел Германии, которое возглавляет Анналена Бербок, ведется расследование по подозрению в разрешении въезжать в страну мигрантам с поддельными документами, сообщает австрийская газета Exxpress."Масштаб расследования велик: за последние пять лет тысячам людей, как сообщается, был разрешен въезд в Германию по документам, некоторые из которых были поддельными или неполными", — отметили в издании.Прокуратура Берлина и Котбуса подозревает сотрудников внешнеполитического ведомства в том, что они давали указания посольствам и консульствам одобрять подобный въезд в страну, говорится в материале. Прокурор Берлина Карен Хойссер подчеркнула, что завершение дела еще не предвидится, подытожили в публикации.В декабре прошлого года ведомство по вопросам миграции и беженцев (BAMF) сообщило, что в Германии с января по ноябрь 2023 года было подано свыше 325 тысяч прошений о предоставлении убежища от лица находящихся уже в стране лиц, что на 60% больше, чем за 2022 год.
https://ria.ru/20240625/exxpress-1955207354.html
https://ria.ru/20240615/berbok-1953087695.html
германия
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в мире, германия, берлин (город), анналена бербок
В мире, Германия, Берлин (город), Анналена Бербок
"Масштаб велик": стало известно о следствии против подчиненных Бербок

Exxpress: подчиненные Бербок попали под следствие

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Против сотрудников Министерства иностранных дел Германии, которое возглавляет Анналена Бербок, ведется расследование по подозрению в разрешении въезжать в страну мигрантам с поддельными документами, сообщает австрийская газета Exxpress.
"Масштаб расследования велик: за последние пять лет тысячам людей, как сообщается, был разрешен въезд в Германию по документам, некоторые из которых были поддельными или неполными", — отметили в издании.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
В Австрии выступили с тревожным предупреждением для Бербок из-за Украины
25 июня, 03:42
Прокуратура Берлина и Котбуса подозревает сотрудников внешнеполитического ведомства в том, что они давали указания посольствам и консульствам одобрять подобный въезд в страну, говорится в материале. Прокурор Берлина Карен Хойссер подчеркнула, что завершение дела еще не предвидится, подытожили в публикации.
В декабре прошлого года ведомство по вопросам миграции и беженцев (BAMF) сообщило, что в Германии с января по ноябрь 2023 года было подано свыше 325 тысяч прошений о предоставлении убежища от лица находящихся уже в стране лиц, что на 60% больше, чем за 2022 год.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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В миреГерманияБерлин (город)Анналена Бербок
 
 
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