Рейтинг@Mail.ru
Бензин Аи-95 за неделю подорожал более чем на семь процентов - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/benzin-1956112848.html
Бензин Аи-95 за неделю подорожал более чем на семь процентов
Бензин Аи-95 за неделю подорожал более чем на семь процентов - РИА Новости, 28.06.2024
Бензин Аи-95 за неделю подорожал более чем на семь процентов
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 21 по 28 июня выросла более чем на 7%, следует из... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:26
2024-06-28T14:26
экономика
цены на нефть
россия
александр новак
аи-95
аи-92
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0c/1574239443_0:0:3430:1930_1920x0_80_0_0_149c656a2abedf19518c57870befd70f.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 21 по 28 июня выросла более чем на 7%, следует из материалов торгов. Только по итогам пятницы цена на бензин марки Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 1,74% по сравнению с четвергом, до 63 416 рублей за тонну. Бензин Аи-92 за день подорожал на 1,85% - до 52 525 рублей за тонну. При этом по сравнению с прошлой пятницей цена на Аи-92 выросла на 1,5%, Аи-95 - на 7,1%. В то же время летнее дизельное топливо в пятницу подешевело на 0,13%, а всего за неделю - на 0,7%, до 59 822 рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГов) по итогам торговой сессии выросла на 0,46%, до 22 614 рублей за тонну, авиакеросина - на 2,67%, до 78 683 рублей. При этом тонна мазута подешевела на 0,05% - до 28 823 рублей за тонну. Правительство РФ приостановило временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет может продолжить действие. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что окончательное решение кабмин примет в конце июня, исходя из целесообразности и текущей ситуации. В то же время Минэнерго РФ 14 июня сообщило РИА Новости, что разрабатывает меры, запрещающие экспорт дизельного топлива непроизводителями. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и предприятия производственной мощностью менее 1 миллиона тонн в год. В отношении перекупщиков правительство РФ в октябре ввело заградительную пошлину - 50 тысяч рублей за тонну.
https://ria.ru/20231122/benzin-1911072742.html
https://ria.ru/20230921/toplivo-1897789296.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0c/1574239443_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_b5845a5239de7bcb518f6572d844b754.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, александр новак, аи-95, аи-92
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак, АИ-95, АИ-92
Бензин Аи-95 за неделю подорожал более чем на семь процентов

Бензин Аи-95 за неделю подорожал до 63 416 рублей за тонну

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций "Газпромнефть" в Москве
Сотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций Газпромнефть в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Сотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций "Газпромнефть" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 21 по 28 июня выросла более чем на 7%, следует из материалов торгов.
Только по итогам пятницы цена на бензин марки Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 1,74% по сравнению с четвергом, до 63 416 рублей за тонну. Бензин Аи-92 за день подорожал на 1,85% - до 52 525 рублей за тонну. При этом по сравнению с прошлой пятницей цена на Аи-92 выросла на 1,5%, Аи-95 - на 7,1%.
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Бензин резко подешевел на российской бирже
22 ноября 2023, 15:20
В то же время летнее дизельное топливо в пятницу подешевело на 0,13%, а всего за неделю - на 0,7%, до 59 822 рублей за тонну.
Цена сжиженных углеводородных газов (СУГов) по итогам торговой сессии выросла на 0,46%, до 22 614 рублей за тонну, авиакеросина - на 2,67%, до 78 683 рублей. При этом тонна мазута подешевела на 0,05% - до 28 823 рублей за тонну.
Правительство РФ приостановило временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет может продолжить действие. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что окончательное решение кабмин примет в конце июня, исходя из целесообразности и текущей ситуации.
В то же время Минэнерго РФ 14 июня сообщило РИА Новости, что разрабатывает меры, запрещающие экспорт дизельного топлива непроизводителями. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и предприятия производственной мощностью менее 1 миллиона тонн в год. В отношении перекупщиков правительство РФ в октябре ввело заградительную пошлину - 50 тысяч рублей за тонну.
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Автомобильное топливо в России подешевело второй день подряд
21 сентября 2023, 15:00
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияАлександр НовакАИ-95АИ-92
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала