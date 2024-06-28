Бензин Аи-95 за неделю подорожал более чем на семь процентов
Бензин Аи-95 за неделю подорожал до 63 416 рублей за тонну
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций "Газпромнефть" в Москве
Сотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций "Газпромнефть" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 21 по 28 июня выросла более чем на 7%, следует из материалов торгов.
Только по итогам пятницы цена на бензин марки Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 1,74% по сравнению с четвергом, до 63 416 рублей за тонну. Бензин Аи-92 за день подорожал на 1,85% - до 52 525 рублей за тонну. При этом по сравнению с прошлой пятницей цена на Аи-92 выросла на 1,5%, Аи-95 - на 7,1%.
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В то же время летнее дизельное топливо в пятницу подешевело на 0,13%, а всего за неделю - на 0,7%, до 59 822 рублей за тонну.
Цена сжиженных углеводородных газов (СУГов) по итогам торговой сессии выросла на 0,46%, до 22 614 рублей за тонну, авиакеросина - на 2,67%, до 78 683 рублей. При этом тонна мазута подешевела на 0,05% - до 28 823 рублей за тонну.
Правительство РФ приостановило временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет может продолжить действие. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что окончательное решение кабмин примет в конце июня, исходя из целесообразности и текущей ситуации.
В то же время Минэнерго РФ 14 июня сообщило РИА Новости, что разрабатывает меры, запрещающие экспорт дизельного топлива непроизводителями. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и предприятия производственной мощностью менее 1 миллиона тонн в год. В отношении перекупщиков правительство РФ в октябре ввело заградительную пошлину - 50 тысяч рублей за тонну.
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