https://ria.ru/20240628/benzin-1956112848.html

Бензин Аи-95 за неделю подорожал более чем на семь процентов

Бензин Аи-95 за неделю подорожал более чем на семь процентов - РИА Новости, 28.06.2024

Бензин Аи-95 за неделю подорожал более чем на семь процентов

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 21 по 28 июня выросла более чем на 7%, следует из... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T14:26

2024-06-28T14:26

2024-06-28T14:26

экономика

цены на нефть

россия

александр новак

аи-95

аи-92

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0c/1574239443_0:0:3430:1930_1920x0_80_0_0_149c656a2abedf19518c57870befd70f.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 21 по 28 июня выросла более чем на 7%, следует из материалов торгов. Только по итогам пятницы цена на бензин марки Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 1,74% по сравнению с четвергом, до 63 416 рублей за тонну. Бензин Аи-92 за день подорожал на 1,85% - до 52 525 рублей за тонну. При этом по сравнению с прошлой пятницей цена на Аи-92 выросла на 1,5%, Аи-95 - на 7,1%. В то же время летнее дизельное топливо в пятницу подешевело на 0,13%, а всего за неделю - на 0,7%, до 59 822 рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГов) по итогам торговой сессии выросла на 0,46%, до 22 614 рублей за тонну, авиакеросина - на 2,67%, до 78 683 рублей. При этом тонна мазута подешевела на 0,05% - до 28 823 рублей за тонну. Правительство РФ приостановило временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет может продолжить действие. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что окончательное решение кабмин примет в конце июня, исходя из целесообразности и текущей ситуации. В то же время Минэнерго РФ 14 июня сообщило РИА Новости, что разрабатывает меры, запрещающие экспорт дизельного топлива непроизводителями. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и предприятия производственной мощностью менее 1 миллиона тонн в год. В отношении перекупщиков правительство РФ в октябре ввело заградительную пошлину - 50 тысяч рублей за тонну.

https://ria.ru/20231122/benzin-1911072742.html

https://ria.ru/20230921/toplivo-1897789296.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, цены на нефть, россия, александр новак, аи-95, аи-92