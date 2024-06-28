https://ria.ru/20240628/belykh-1956040475.html

Экс-глава Кировской области Белых выйдет на новую работу 8 июля

Экс-глава Кировской области Белых выйдет на новую работу 8 июля - РИА Новости, 28.06.2024

Экс-глава Кировской области Белых выйдет на новую работу 8 июля

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, неделю назад освободившийся после отбытия восьмилетнего наказания за взятки, заявил на заседании суда, что... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T10:37

2024-06-28T10:37

2024-06-28T10:56

кировская область

никита белых

происшествия

россия

владимир путин

кировский областной суд

киров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956040750_53:147:1178:780_1920x0_80_0_0_6c682aeaaf415c633dfb7f5fa67fa041.jpg

КИРОВ, 28 июн - РИА Новости. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, неделю назад освободившийся после отбытия восьмилетнего наказания за взятки, заявил на заседании суда, что выходит на новую работу 8 июля, но не уточнил, чем именно он будет заниматься, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что Кировский областной суд в пятницу из-за замены заболевшего гособвинителя отложил на 8 июля вынесение решения по апелляции по делу бывшего главы региона о злоупотреблении полномочиями, освобожденному от наказания за истечением срока давности.Белых выступил против отложения заседания."Я живу в другом городе, и мне (делать) частые визиты (в Киров из Перми - Ред.)... достаточно сложно. Если же суд примет решение переносить (заседание), то не на 8 июля, а на более поздний срок, потому что 8 июля выхожу на работу, и мне нужно появиться перед сотрудниками в качестве нового работника", - сказал Белых.Он не уточнил, чем именно планирует заниматься на новом месте работы.Уголовное дело в отношении Белых, обвиняемого в превышении полномочий и злоупотреблении полномочиями при работе с Кировской региональной ипотечной корпорацией (КРИК) в то время, когда он был губернатором, рассматривалось в Октябрьском районном суде с июня 2022 года по декабрь 2023 года. Гособвинение запрашивало Белых 12 лет лишения свободы с зачетом уже отбытого наказания со штрафом более 48 миллионов рублей. В итоге Октябрьский районный суд оправдал Белых по первому составу преступления - превышение полномочий (статья 286 УК РФ), по второму составу - злоупотребление полномочиями (статья 285 УК РФ) назначил 2,5 года лишения свободы и освободил от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Приговор обжаловали и сторона защиты, и прокуратура.Согласно предъявленному обвинению, Белых для "видимости того, что на посту главы региона им достигнуты высокие результаты" обеспечил выделение в "Кировскую региональную ипотечную корпорацию" 448 миллионов рублей из областного бюджета якобы для приобретения и строительства служебного жилья. В действительности же жилье не получило статус служебного и стало предметом залога по финансовым обязательствам.Кроме того, сообщили в прокуратуре, Белых, превышая должностные полномочия, обеспечил заключение договора займа для ипотечной корпорации с одной из компаний Кировской области на сумму более 300 миллионов рублей, а после организовал распределение этих средств по финансовым обязательствам различных организаций, а также во исполнение невыгодного мирового соглашения.По первому делу в феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках от предпринимателей. Вину он не признал. Белых вышел на свободу по отбытии срока наказания 21 июня 2024 года.Задержан он был в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".

https://ria.ru/20231205/kudryashov-1913808017.html

https://ria.ru/20240527/arest-1948700849.html

https://ria.ru/20231227/belousov-1918508750.html

кировская область

россия

киров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кировская область, никита белых, происшествия, россия, владимир путин, кировский областной суд, киров