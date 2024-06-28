https://ria.ru/20240628/belykh-1956016503.html

Кировский экс-губернатор Белых пришел на заседание суда

Кировский экс-губернатор Белых пришел на заседание суда - РИА Новости, 28.06.2024

Кировский экс-губернатор Белых пришел на заседание суда

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, вышедший неделю назад на свободу после отбытия 8-летнего срока за взятки, пришел на заседание Кировского... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T09:16

2024-06-28T09:16

2024-06-28T10:47

кировская область

никита белых

происшествия

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КИРОВ, 28 июн - РИА Новости. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, вышедший неделю назад на свободу после отбытия 8-летнего срока за взятки, пришел на заседание Кировского областного суда, где будет рассматриваться апелляция по делу о злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент РИА Новости.Белых пришел в суд в сопровождении двух адвокатов, говорить с прессой он отказался."Сейчас никаких комментариев не даю", – сказал Белых корреспонденту агентства. На вопрос - как себя чувствует, Белых с улыбкой ответил: "Ну ведь не падаю по вас". Он также пообещал дать комментарий после заседания суда.Белых освободили 21 июня из СИЗО-1 в Кирове, куда его этапировали несколько месяцев назад из Рязанской колонии в рамках расследования другого уголовного дела – о злоупотреблениях и превышении полномочий в то время, когда он был губернатором Кировской области. Об освобождении Белых журналистам, ждавшим экс-губернатора у ворот СИЗО, сообщил его адвокат Андрей Грохотов. Однако самого Белых пресса так и не увидела. В переданном адвокатом обращении к СМИ Белых написал, что давать интервью и отвечать на вопросы в ближайшее время не будет.Октябрьский районный суд 26 декабря 2023 года приговорил Белых к 2,5 годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями (статья 285 УК РФ) и сразу же освободил от отбывания наказания в связи с истечением срока давности. Кроме того, суд оправдал Белых по обвинению в превышении полномочий (статья 286 УК РФ). Впрочем, экс-глава региона на свободу не вышел, так как продолжал отбывать восьмилетний срок за взятки. Приговор обжаловали и сторона защиты, и прокуратура.Согласно предъявленному обвинению, Белых для "видимости того, что на посту главы региона им достигнуты высокие результаты" обеспечил выделение "Кировской региональной ипотечной корпорации" 448 миллионов рублей из областного бюджета якобы для приобретения и строительства служебного жилья. В действительности же жилье не получило статус служебного и стало предметом залога по финансовым обязательствам. Белых вину не признал.По первому делу в феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках от предпринимателей. Вину он не признал.Белых был задержан в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".

https://ria.ru/20240621/belykh-1954431594.html

https://ria.ru/20240322/zhkkh-1934854010.html

https://ria.ru/20240625/tambiev-1955292907.html

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кировская область, никита белых, происшествия