ГШ поручили предложить меры реагирования на провокации США над Черным морем
Белоусов поручил предложить меры реагирования на провокации США над Черным морем
© Фото : U.S. Air ForceСтратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk
© Фото : U.S. Air Force
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации США над Черным морем, сообщило Минобороны.
"В Минобороны России отмечают возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря", — указали в ведомстве.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что такая активность кратно повышает риск инцидентов с участием летательных аппаратов ВКС, что увеличивает риск прямой конфронтации Североатлантического альянса с Россией.
"Ответственность за это будут нести страны НАТО", — заключили в Минобороны.
Американские беспилотники регулярно появляются над Черным морем. Так, разведывательный дрон ВВС США типа Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk находился в воздухе в момент атаки ВСУ на Севастополь 23 июня. По открытым данным сервиса FlightRadar24, беспилотник Forte10, вылетевший с Сицилии, примерно в 11:12 появился над Черным морем к юго-востоку от Крыма, затем в течение десяти минут он направлялся в сторону полуострова. Примерно в 11:39 БПЛА исчез с радаров, а в 11:47 появился снова и двигался уже в направлении побережья Краснодарского края. С 11:55 по 12:03 воздушное судно оставалось примерно на одном месте, а с 12:05 начало стремительно двигаться на юг в направлении Турции.
В 12:15 ВСУ нанесли по Севастополю ракетный удар пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв в воздухе осколочной боевой части пятого боеприпаса привел к гибели четырех человек, в том числе двоих детей. Травмы получили 153 человека.
Ответом за Севастополь станет наша победа
23 июня, 21:16