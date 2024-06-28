https://ria.ru/20240628/belaes-1956080215.html

Путин рассказал о работе Белорусской АЭС

Путин рассказал о работе Белорусской АЭС - РИА Новости, 28.06.2024

Путин рассказал о работе Белорусской АЭС

Белорусская АЭС уже выработала более 30 миллиардов киловатт-часов недорогой и чистой электроэнергии для нужд экономики республики, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:57

2024-06-28T12:57

2024-06-28T12:57

ядерные технологии

россия

гродненская область

белоруссия

владимир путин

белорусская аэс

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Белорусская АЭС уже выработала более 30 миллиардов киловатт-часов недорогой и чистой электроэнергии для нужд экономики республики, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам пленарного заседания одиннадцатого Форума регионов России и Белоруссии. "Не могу не сказать о самом крупном, стратегическом инновационном российско-белорусском проекте – сооружении в Гродненской области атомной электростанции. К её постройке привлекались подрядные организации из многих российских и белорусских регионов. На сегодняшний день БелАЭС уже выработала более 30 миллиардов киловатт-часов недорогой и чистой электроэнергии на нужды белорусской экономики", - сказал Путин. Белорусская АЭС общей мощностью 2,4 ГВт построена в Островце Гродненской области. Для БелАЭС был выбран российский проект АЭС с передовыми реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Станция полностью вошла в строй осенью 2023 года.

https://ria.ru/20240129/belorussiya-1924156461.html

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Варвара Скокшина

россия, гродненская область, белоруссия, владимир путин, белорусская аэс