Путин рассказал о работе Белорусской АЭС
Путин: БелАЭС выработала более 30 миллиардов киловатт-часов электроэнергии
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор второго энергоблока Белорусской АЭС
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор второго энергоблока Белорусской АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Белорусская АЭС уже выработала более 30 миллиардов киловатт-часов недорогой и чистой электроэнергии для нужд экономики республики, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении к участникам пленарного заседания одиннадцатого Форума регионов России и Белоруссии.
"Не могу не сказать о самом крупном, стратегическом инновационном российско-белорусском проекте – сооружении в Гродненской области атомной электростанции. К её постройке привлекались подрядные организации из многих российских и белорусских регионов. На сегодняшний день БелАЭС уже выработала более 30 миллиардов киловатт-часов недорогой и чистой электроэнергии на нужды белорусской экономики", - сказал Путин.
Белорусская АЭС общей мощностью 2,4 ГВт построена в Островце Гродненской области. Для БелАЭС был выбран российский проект АЭС с передовыми реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Станция полностью вошла в строй осенью 2023 года.
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29 января, 15:27