https://ria.ru/20240628/bayden-1956208529.html

Байден планирует участвовать во втором раунде дебатов, сообщил CNN

Байден планирует участвовать во втором раунде дебатов, сообщил CNN - РИА Новости, 28.06.2024

Байден планирует участвовать во втором раунде дебатов, сообщил CNN

Президент США Джо Байден планирует участвовать во втором раунде предвыборных дебатов после провала в первом, сообщил CNN со ссылкой на неназванного советника... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T19:07

2024-06-28T19:07

2024-06-28T19:33

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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует участвовать во втором раунде предвыборных дебатов после провала в первом, сообщил CNN со ссылкой на неназванного советника главы государства."Байден все еще планирует участвовать во втором раунде дебатов в сентябре", — говорится в публикации.Штаб Байдена намерен выделить те моменты в первом раунде дебатов, которые можно представить в его пользу, и продолжать работу, заявил собеседник телеканала.Первые дебаты политиков прошли в ночь на пятницу. Как сообщил CNN со ссылкой на источники, Демократическую партию охватила паника после выступления нынешнего президента.Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала политику спуститься с лестницы.В августе пройдет съезд демократов, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена. Теоретически партия может сменить курс и предложить другого человека.О том, что действующего президента могут заменить в предвыборной гонке, если он проиграет первые дебаты Трампу, говорил журналист Сеймур Херш.

https://ria.ru/20240628/ssha-1956068715.html

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С паузами и заиканием: как выступил Байден на дебатах в США В США прошли предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Действующий президент начал заикаться спустя первые 20 минут эфира. Речь американского лидера сбилась, когда он говорил о национальной программе медицинского страхования в США для лиц от 65 лет и старше. Байден с трудом заканчивал мысли по пунктам программы, где раньше у него было преимущество над Трампом. 2024-06-28T19:07 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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