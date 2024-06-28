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Байден планирует участвовать во втором раунде дебатов, сообщил CNN - РИА Новости, 28.06.2024
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19:07 28.06.2024 (обновлено: 19:33 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/bayden-1956208529.html
Байден планирует участвовать во втором раунде дебатов, сообщил CNN
Байден планирует участвовать во втором раунде дебатов, сообщил CNN - РИА Новости, 28.06.2024
Байден планирует участвовать во втором раунде дебатов, сообщил CNN
Президент США Джо Байден планирует участвовать во втором раунде предвыборных дебатов после провала в первом, сообщил CNN со ссылкой на неназванного советника... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T19:07
2024-06-28T19:33
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
предвыборные дебаты трампа и байдена
выборы президента сша — 2024
сеймур херш
джилл байден
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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует участвовать во втором раунде предвыборных дебатов после провала в первом, сообщил CNN со ссылкой на неназванного советника главы государства."Байден все еще планирует участвовать во втором раунде дебатов в сентябре", — говорится в публикации.Штаб Байдена намерен выделить те моменты в первом раунде дебатов, которые можно представить в его пользу, и продолжать работу, заявил собеседник телеканала.Первые дебаты политиков прошли в ночь на пятницу. Как сообщил CNN со ссылкой на источники, Демократическую партию охватила паника после выступления нынешнего президента.Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала политику спуститься с лестницы.В августе пройдет съезд демократов, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена. Теоретически партия может сменить курс и предложить другого человека.О том, что действующего президента могут заменить в предвыборной гонке, если он проиграет первые дебаты Трампу, говорил журналист Сеймур Херш.
https://ria.ru/20240628/ssha-1956068715.html
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С паузами и заиканием: как выступил Байден на дебатах в США
В США прошли предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Действующий президент начал заикаться спустя первые 20 минут эфира. Речь американского лидера сбилась, когда он говорил о национальной программе медицинского страхования в США для лиц от 65 лет и старше. Байден с трудом заканчивал мысли по пунктам программы, где раньше у него было преимущество над Трампом.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024, сеймур херш, джилл байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Выборы президента США — 2024, Сеймур Херш, Джилл Байден
Байден планирует участвовать во втором раунде дебатов, сообщил CNN

CNN: Байден хочет участвовать во втором раунде дебатов после провала в первом

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует участвовать во втором раунде предвыборных дебатов после провала в первом, сообщил CNN со ссылкой на неназванного советника главы государства.
"Байден все еще планирует участвовать во втором раунде дебатов в сентябре", — говорится в публикации.
Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден во время посещения мероприятия по телевизионным дебатам - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
"Схватились за голову". Байден создал катастрофический для США прецедент
Вчера, 13:10
Штаб Байдена намерен выделить те моменты в первом раунде дебатов, которые можно представить в его пользу, и продолжать работу, заявил собеседник телеканала.

Вторые дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
"У нас проблема". Байден напугал не только Америку, но и весь мир
Вчера, 08:00
Первые дебаты политиков прошли в ночь на пятницу. Как сообщил CNN со ссылкой на источники, Демократическую партию охватила паника после выступления нынешнего президента.
Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала политику спуститься с лестницы.
В августе пройдет съезд демократов, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена. Теоретически партия может сменить курс и предложить другого человека.
О том, что действующего президента могут заменить в предвыборной гонке, если он проиграет первые дебаты Трампу, говорил журналист Сеймур Херш.
© AP Photo / Gerald HerbertДжилл Байден помогает супругу покинуть дебаты
Джо Байден с супругой Джилл после дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Джилл Байден помогает супругу покинуть дебаты
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденПредвыборные дебаты Трампа и БайденаВыборы президента США — 2024Сеймур ХершДжилл Байден
 
 
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