Байден планирует участвовать во втором раунде дебатов, сообщил CNN
CNN: Байден хочет участвовать во втором раунде дебатов после провала в первом
© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует участвовать во втором раунде предвыборных дебатов после провала в первом, сообщил CNN со ссылкой на неназванного советника главы государства.
"Байден все еще планирует участвовать во втором раунде дебатов в сентябре", — говорится в публикации.
Штаб Байдена намерен выделить те моменты в первом раунде дебатов, которые можно представить в его пользу, и продолжать работу, заявил собеседник телеканала.
Вторые дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Первые дебаты политиков прошли в ночь на пятницу. Как сообщил CNN со ссылкой на источники, Демократическую партию охватила паника после выступления нынешнего президента.
Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала политику спуститься с лестницы.
В августе пройдет съезд демократов, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена. Теоретически партия может сменить курс и предложить другого человека.
О том, что действующего президента могут заменить в предвыборной гонке, если он проиграет первые дебаты Трампу, говорил журналист Сеймур Херш.
© AP Photo / Gerald HerbertДжилл Байден помогает супругу покинуть дебаты
© AP Photo / Gerald Herbert
Джилл Байден помогает супругу покинуть дебаты