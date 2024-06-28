Рейтинг@Mail.ru
Байден не выходит из предвыборной гонки, заявили в его штабе - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/bayden-1956147202.html
Байден не выходит из предвыборной гонки, заявили в его штабе
Байден не выходит из предвыборной гонки, заявили в его штабе - РИА Новости, 28.06.2024
Байден не выходит из предвыборной гонки, заявили в его штабе
Действующий лидер США Джо Байден не выходит из предвыборной гонки в связи с провалом на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом в четверг, заявил... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:58
2024-06-28T15:58
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
камала харрис
предвыборные дебаты трампа и байдена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956120034_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_274a5e9895ebdc04b5c4748642cb3da0.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Действующий лидер США Джо Байден не выходит из предвыборной гонки в связи с провалом на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом в четверг, заявил представитель предвыборного штаба Байдена Сет Шустер. Ранее издание Politico сообщало, что демократы в США в панике после первых предвыборных дебатов Байдена и экс-президента Дональда Трампа, а некоторые из них уже активно обсуждают его замену. "Конечно, он не выходит из гонки", - приводит слова Шустера издание Hill. Первые дебаты Байдена и его предшественника Трампа прошли в ночь на пятницу. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден начал дебаты с Трампом не лучшим образом. Издание Politico сообщало, что иностранные чиновники выразили разочарование Байденом после его выступления на дебатах с Трампом и усомнились в его готовности вновь стать президентом. Ранее журналист Сеймур Херш также высказывал мнение, что Байдена могут заменить в качестве претендента на главный государственный пост, если он проиграет первые дебаты своему предшественнику-республиканцу Трампу. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена, теоретически политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240628/ssha-1956017798.html
https://ria.ru/20240628/bayden-1956088749.html
https://ria.ru/20240628/bayden-1955995953.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956120034_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6775e645fc37d62df132ee66b9f2cbcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Байден не выходит из предвыборной гонки, заявили в его штабе

Штаб Байдена: президент не выйдет из предвыборной гонки из-за провала на дебатах

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Действующий лидер США Джо Байден не выходит из предвыборной гонки в связи с провалом на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом в четверг, заявил представитель предвыборного штаба Байдена Сет Шустер.
Ранее издание Politico сообщало, что демократы в США в панике после первых предвыборных дебатов Байдена и экс-президента Дональда Трампа, а некоторые из них уже активно обсуждают его замену.
Президент США Джо Байден после телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
СМИ: некоторые демократы начали обсуждать замену Байдена на выборах
Вчера, 09:21
"Конечно, он не выходит из гонки", - приводит слова Шустера издание Hill.
Первые дебаты Байдена и его предшественника Трампа прошли в ночь на пятницу. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден начал дебаты с Трампом не лучшим образом.
Издание Politico сообщало, что иностранные чиновники выразили разочарование Байденом после его выступления на дебатах с Трампом и усомнились в его готовности вновь стать президентом.
Ранее журналист Сеймур Херш также высказывал мнение, что Байдена могут заменить в качестве претендента на главный государственный пост, если он проиграет первые дебаты своему предшественнику-республиканцу Трампу.
Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Американский миллиардер ужаснулся выступлению Байдена на дебатах
Вчера, 13:22
В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена, теоретически политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Политолог счел речь Байдена на дебатах "коллективным самоубийством" партии
Вчера, 07:01
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампКамала ХаррисПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала