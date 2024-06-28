Байден не выходит из предвыборной гонки, заявили в его штабе
Штаб Байдена: президент не выйдет из предвыборной гонки из-за провала на дебатах
© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Действующий лидер США Джо Байден не выходит из предвыборной гонки в связи с провалом на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом в четверг, заявил представитель предвыборного штаба Байдена Сет Шустер.
Ранее издание Politico сообщало, что демократы в США в панике после первых предвыборных дебатов Байдена и экс-президента Дональда Трампа, а некоторые из них уже активно обсуждают его замену.
"Конечно, он не выходит из гонки", - приводит слова Шустера издание Hill.
Первые дебаты Байдена и его предшественника Трампа прошли в ночь на пятницу. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден начал дебаты с Трампом не лучшим образом.
Издание Politico сообщало, что иностранные чиновники выразили разочарование Байденом после его выступления на дебатах с Трампом и усомнились в его готовности вновь стать президентом.
Ранее журналист Сеймур Херш также высказывал мнение, что Байдена могут заменить в качестве претендента на главный государственный пост, если он проиграет первые дебаты своему предшественнику-республиканцу Трампу.
В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена, теоретически политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.