https://ria.ru/20240628/bayden-1956147202.html

Байден не выходит из предвыборной гонки, заявили в его штабе

Байден не выходит из предвыборной гонки, заявили в его штабе - РИА Новости, 28.06.2024

Байден не выходит из предвыборной гонки, заявили в его штабе

Действующий лидер США Джо Байден не выходит из предвыборной гонки в связи с провалом на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом в четверг, заявил... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T15:58

2024-06-28T15:58

2024-06-28T15:58

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

камала харрис

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Действующий лидер США Джо Байден не выходит из предвыборной гонки в связи с провалом на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом в четверг, заявил представитель предвыборного штаба Байдена Сет Шустер. Ранее издание Politico сообщало, что демократы в США в панике после первых предвыборных дебатов Байдена и экс-президента Дональда Трампа, а некоторые из них уже активно обсуждают его замену. "Конечно, он не выходит из гонки", - приводит слова Шустера издание Hill. Первые дебаты Байдена и его предшественника Трампа прошли в ночь на пятницу. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден начал дебаты с Трампом не лучшим образом. Издание Politico сообщало, что иностранные чиновники выразили разочарование Байденом после его выступления на дебатах с Трампом и усомнились в его готовности вновь стать президентом. Ранее журналист Сеймур Херш также высказывал мнение, что Байдена могут заменить в качестве претендента на главный государственный пост, если он проиграет первые дебаты своему предшественнику-республиканцу Трампу. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена, теоретически политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240628/ssha-1956017798.html

https://ria.ru/20240628/bayden-1956088749.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис, предвыборные дебаты трампа и байдена