Рейтинг@Mail.ru
"Как можно скорее". На Западе сделали заявление о Байдене после дебатов - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/bayden-1956143650.html
"Как можно скорее". На Западе сделали заявление о Байдене после дебатов
"Как можно скорее". На Западе сделали заявление о Байдене после дебатов - РИА Новости, 28.06.2024
"Как можно скорее". На Западе сделали заявление о Байдене после дебатов
Президент США Джо Байден, возможно, уйдет с поста после провального выступления на дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом, заявил... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:43
2024-06-28T15:43
в мире
сша
атланта
джо байден
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
megaupload
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956120034_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_274a5e9895ebdc04b5c4748642cb3da0.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден, возможно, уйдет с поста после провального выступления на дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком."Демократы заставят Байдена уйти с поста президента как можно скорее. Байден не будет баллотироваться на выборах 2024 года", — написал он в соцсети Х.По словам предпринимателя, о главе Белого дома не стоит беспокоиться, поскольку на следующий день он даже и не вспомнит о прошедших дебатах.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте. Во время своего выступления Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.
https://ria.ru/20240628/bayden-1956135283.html
сша
атланта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956120034_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6775e645fc37d62df132ee66b9f2cbcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена , megaupload
В мире, США, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Megaupload
"Как можно скорее". На Западе сделали заявление о Байдене после дебатов

Дотком заявил, что демократы заставят Байдена уйти с поста президента США

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден, возможно, уйдет с поста после провального выступления на дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
«
"Демократы заставят Байдена уйти с поста президента как можно скорее. Байден не будет баллотироваться на выборах 2024 года", — написал он в соцсети Х.
По словам предпринимателя, о главе Белого дома не стоит беспокоиться, поскольку на следующий день он даже и не вспомнит о прошедших дебатах.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте. Во время своего выступления Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
"Пора, Джо". В США сообщили о хаосе из-за выступления Байдена на дебатах
Вчера, 15:16
 
В миреСШААтлантаДжо БайденДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и БайденаMegaupload
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала