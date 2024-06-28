https://ria.ru/20240628/bayden-1956143650.html

"Как можно скорее". На Западе сделали заявление о Байдене после дебатов

"Как можно скорее". На Западе сделали заявление о Байдене после дебатов - РИА Новости, 28.06.2024

"Как можно скорее". На Западе сделали заявление о Байдене после дебатов

Президент США Джо Байден, возможно, уйдет с поста после провального выступления на дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом, заявил... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T15:43

2024-06-28T15:43

2024-06-28T15:43

в мире

сша

атланта

джо байден

дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

megaupload

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден, возможно, уйдет с поста после провального выступления на дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком."Демократы заставят Байдена уйти с поста президента как можно скорее. Байден не будет баллотироваться на выборах 2024 года", — написал он в соцсети Х.По словам предпринимателя, о главе Белого дома не стоит беспокоиться, поскольку на следующий день он даже и не вспомнит о прошедших дебатах.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте. Во время своего выступления Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.

https://ria.ru/20240628/bayden-1956135283.html

сша

атланта

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена , megaupload