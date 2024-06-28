"Как можно скорее". На Западе сделали заявление о Байдене после дебатов
Дотком заявил, что демократы заставят Байдена уйти с поста президента США
© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден, возможно, уйдет с поста после провального выступления на дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
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"Демократы заставят Байдена уйти с поста президента как можно скорее. Байден не будет баллотироваться на выборах 2024 года", — написал он в соцсети Х.
По словам предпринимателя, о главе Белого дома не стоит беспокоиться, поскольку на следующий день он даже и не вспомнит о прошедших дебатах.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп. В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте. Во время своего выступления Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.