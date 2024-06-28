https://ria.ru/20240628/bayden-1956139748.html

Демократы сомневаются в способности Харрис заменить Байдена, пишут СМИ

Демократы сомневаются в способности Харрис заменить Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 28.06.2024

Демократы сомневаются в способности Харрис заменить Байдена, пишут СМИ

Многие демократы в США сомневаются в том, что вице-президент Камала Харрис смогла бы заменить действующего лидера страны Джо Байдена в качестве кандидата на... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T15:28

2024-06-28T15:28

2024-06-28T15:28

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

камала харрис

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Многие демократы в США сомневаются в том, что вице-президент Камала Харрис смогла бы заменить действующего лидера страны Джо Байдена в качестве кандидата на ноябрьских выборах президента, сообщает портал Axios. Ранее издание Politico сообщало, что демократы в США в панике после первых предвыборных дебатов Байдена и экс-президента Дональда Трампа, а некоторые из них уже активно обсуждают его замену. "Многие демократы негласно подвергают сомнению её (Харрис - ред.) способность общаться с избирателями", - говорится в сообщении. Портал отмечает, что, если Байден покинет предвыборную гонку, ряд "амбициозных демократов" заявят о своём намерении стать кандидатом от партии, вследствие чего внутри партии открыто проявятся разногласия. Первые дебаты Байдена и его предшественника Дональда Трампа прошли в ночь на пятницу. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден начал дебаты с Трампом не лучшим образом. Ранее журналист Сеймур Херш также высказывал мнение, что Байдена могут заменить в качестве претендента на главный государственный пост, если он проиграет первые дебаты своему предшественнику-республиканцу Трампу. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена, теоретически политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240628/ssha-1956017798.html

https://ria.ru/20240628/bayden-1956135283.html

https://ria.ru/20240628/bayden-1955997234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис, предвыборные дебаты трампа и байдена