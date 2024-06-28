Демократы сомневаются в способности Харрис заменить Байдена, пишут СМИ
Axios: демократы не видят в Харрис возможную замену Байдену в предвыборной гонке
© AP Photo / Carolyn KasterДжо Байден и Камала Харрис
© AP Photo / Carolyn Kaster
Джо Байден и Камала Харрис . Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Многие демократы в США сомневаются в том, что вице-президент Камала Харрис смогла бы заменить действующего лидера страны Джо Байдена в качестве кандидата на ноябрьских выборах президента, сообщает портал Axios.
Ранее издание Politico сообщало, что демократы в США в панике после первых предвыборных дебатов Байдена и экс-президента Дональда Трампа, а некоторые из них уже активно обсуждают его замену.
"Многие демократы негласно подвергают сомнению её (Харрис - ред.) способность общаться с избирателями", - говорится в сообщении.
Портал отмечает, что, если Байден покинет предвыборную гонку, ряд "амбициозных демократов" заявят о своём намерении стать кандидатом от партии, вследствие чего внутри партии открыто проявятся разногласия.
Первые дебаты Байдена и его предшественника Дональда Трампа прошли в ночь на пятницу. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден начал дебаты с Трампом не лучшим образом.
Ранее журналист Сеймур Херш также высказывал мнение, что Байдена могут заменить в качестве претендента на главный государственный пост, если он проиграет первые дебаты своему предшественнику-республиканцу Трампу.
В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена, теоретически политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.