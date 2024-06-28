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Демократы сомневаются в способности Харрис заменить Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 28.06.2024
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15:28 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/bayden-1956139748.html
Демократы сомневаются в способности Харрис заменить Байдена, пишут СМИ
Демократы сомневаются в способности Харрис заменить Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 28.06.2024
Демократы сомневаются в способности Харрис заменить Байдена, пишут СМИ
Многие демократы в США сомневаются в том, что вице-президент Камала Харрис смогла бы заменить действующего лидера страны Джо Байдена в качестве кандидата на... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:28
2024-06-28T15:28
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
камала харрис
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Многие демократы в США сомневаются в том, что вице-президент Камала Харрис смогла бы заменить действующего лидера страны Джо Байдена в качестве кандидата на ноябрьских выборах президента, сообщает портал Axios. Ранее издание Politico сообщало, что демократы в США в панике после первых предвыборных дебатов Байдена и экс-президента Дональда Трампа, а некоторые из них уже активно обсуждают его замену. "Многие демократы негласно подвергают сомнению её (Харрис - ред.) способность общаться с избирателями", - говорится в сообщении. Портал отмечает, что, если Байден покинет предвыборную гонку, ряд "амбициозных демократов" заявят о своём намерении стать кандидатом от партии, вследствие чего внутри партии открыто проявятся разногласия. Первые дебаты Байдена и его предшественника Дональда Трампа прошли в ночь на пятницу. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден начал дебаты с Трампом не лучшим образом. Ранее журналист Сеймур Херш также высказывал мнение, что Байдена могут заменить в качестве претендента на главный государственный пост, если он проиграет первые дебаты своему предшественнику-республиканцу Трампу. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена, теоретически политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240628/ssha-1956017798.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Демократы сомневаются в способности Харрис заменить Байдена, пишут СМИ

Axios: демократы не видят в Харрис возможную замену Байдену в предвыборной гонке

© AP Photo / Carolyn KasterДжо Байден и Камала Харрис
Джо Байден и Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Джо Байден и Камала Харрис . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Многие демократы в США сомневаются в том, что вице-президент Камала Харрис смогла бы заменить действующего лидера страны Джо Байдена в качестве кандидата на ноябрьских выборах президента, сообщает портал Axios.
Ранее издание Politico сообщало, что демократы в США в панике после первых предвыборных дебатов Байдена и экс-президента Дональда Трампа, а некоторые из них уже активно обсуждают его замену.
Президент США Джо Байден после телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
СМИ: некоторые демократы начали обсуждать замену Байдена на выборах
Вчера, 09:21
"Многие демократы негласно подвергают сомнению её (Харрис - ред.) способность общаться с избирателями", - говорится в сообщении.
Портал отмечает, что, если Байден покинет предвыборную гонку, ряд "амбициозных демократов" заявят о своём намерении стать кандидатом от партии, вследствие чего внутри партии открыто проявятся разногласия.
Первые дебаты Байдена и его предшественника Дональда Трампа прошли в ночь на пятницу. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден начал дебаты с Трампом не лучшим образом.
Ранее журналист Сеймур Херш также высказывал мнение, что Байдена могут заменить в качестве претендента на главный государственный пост, если он проиграет первые дебаты своему предшественнику-республиканцу Трампу.
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
"Пора, Джо". В США сообщили о хаосе из-за выступления Байдена на дебатах
Вчера, 15:16
В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена, теоретически политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Харрис признала, что Байден начал дебаты с Трампом не лучшим образом
Вчера, 07:14
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампКамала ХаррисПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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