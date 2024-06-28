https://ria.ru/20240628/bayden-1956056508.html

Байден выглядел на дебатах, как мумия, заявили в Госдуме

Байден выглядел на дебатах, как мумия, заявили в Госдуме - РИА Новости, 28.06.2024

Байден выглядел на дебатах, как мумия, заявили в Госдуме

Президент США Джо Байден выглядел на дебатах, как мумия, у демократов остается единственный шанс - заменить его, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T11:50

2024-06-28T11:50

2024-06-28T11:53

госдума рф

джо байден

алексей журавлев

дональд трамп

сша

в мире

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден выглядел на дебатах, как мумия, у демократов остается единственный шанс - заменить его, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина"). Первые дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления Байдена. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден начал дебаты с Дональдом Трампом не лучшим образом. "После недели подготовки, которая, очевидно, сопровождалась и интенсивной медикаментозной терапией, Байден все же выглядит, как мумия, и ему нужна помощь двоих человек, чтобы спуститься со сцены. Он вчистую проиграл на собственном поле, телеканале CNN, и теперь у демократов остается единственный шанс - заменить престарелого кандидата", - сказал Журавлев. Депутат отметил, что очевидного претендента у демократов нет, по его словам, вокруг Байдена перед выборами сознательно вытаптывалось политическое поле, чтобы освободить дорогу ему единственному. Журавлев также подчеркнул, что нынешний президент США может не выдержать физической нагрузки, поскольку ему было тяжело даже просто стоять полтора часа на дебатах.

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1956030683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

госдума рф, джо байден, алексей журавлев , дональд трамп, сша, в мире, предвыборные дебаты трампа и байдена