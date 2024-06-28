https://ria.ru/20240628/bayden-1956041621.html

В Крыму назвали слова Байдена о третьей мировой лукавством

В Крыму назвали слова Байдена о третьей мировой лукавством - РИА Новости, 28.06.2024

В Крыму назвали слова Байдена о третьей мировой лукавством

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал дешевым лукавством слова президента США Джо Байдена о третьей мировой войне. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T10:41

2024-06-28T10:41

2024-06-28T10:41

севастополь

сша

джо байден

дональд трамп

следственный комитет россии (ск рф)

предвыборные дебаты трампа и байдена

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал дешевым лукавством слова президента США Джо Байдена о третьей мировой войне. Ранее Байден в ходе дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом безосновательно заявил, что после взятия Россией Киева начнется третья мировая война. "Заявление Байдена - это дешевое лукавство, которым американский президент пытается прикрыть провальную международную политику США. Если бы Россия стремилась к мировому господству путем начала третьей мировой войны, то эта война могла бы уже начаться", - сказал Смирнов РИА Новости. По его мнению, именно после применения американских ракет для ударов по территории России, в ходе которых погибли мирные граждане, Россия имеет полное право на самозащиту и на ответные удары по США. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

https://ria.ru/20240628/ssha-1956017798.html

севастополь

сша

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севастополь, сша, джо байден, дональд трамп, следственный комитет россии (ск рф), предвыборные дебаты трампа и байдена