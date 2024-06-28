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Байден считает, что хорошо справился с дебатами с Трампом - РИА Новости, 28.06.2024
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09:37 28.06.2024 (обновлено: 10:45 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/bayden-1956022735.html
Байден считает, что хорошо справился с дебатами с Трампом
Байден считает, что хорошо справился с дебатами с Трампом - РИА Новости, 28.06.2024
Байден считает, что хорошо справился с дебатами с Трампом
Президент США Джо Байден, несмотря на критику своего выступления на дебатах с Дональдом Трампом, заявил, что проделал хорошую работу, посетовал на то, что ему... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:37
2024-06-28T10:45
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
камала харрис
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден, несмотря на критику своего выступления на дебатах с Дональдом Трампом, заявил, что проделал хорошую работу, посетовал на то, что ему пришлось иметь дело со "лжецом". Первые дебаты Байдена и его предшественника Дональда Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления Байдена. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден начал дебаты с Дональдом Трампом не лучшим образом. "Я думаю, что мы хорошо справились... Сложно вести дебаты со лжецом", - приводит телеканал CNN слова Байдена. Он указал на то, что, согласно подсчетам газеты New York Times, Трамп соврал 26 раз в ходе дебатов. Когда журналисты спросили президента, болеет ли он, Байден отметил, что у него болит горло.
https://ria.ru/20240628/debaty-1956011554.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Байден считает, что хорошо справился с дебатами с Трампом

Байден заявил, что на дебатах с Трампом ему пришлось иметь дело со "лжецом"

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден, несмотря на критику своего выступления на дебатах с Дональдом Трампом, заявил, что проделал хорошую работу, посетовал на то, что ему пришлось иметь дело со "лжецом".
Первые дебаты Байдена и его предшественника Дональда Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления Байдена. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден начал дебаты с Дональдом Трампом не лучшим образом.
Джо Байден и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Байдена назвали худшим президентом в истории США
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"Я думаю, что мы хорошо справились... Сложно вести дебаты со лжецом", - приводит телеканал CNN слова Байдена.
Он указал на то, что, согласно подсчетам газеты New York Times, Трамп соврал 26 раз в ходе дебатов.
Когда журналисты спросили президента, болеет ли он, Байден отметил, что у него болит горло.
LIVE: Предвыборные дебаты Байдена и Трампа
Предвыборные дебаты Трампа и Байдена. Прямая трансляция
04:00
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампКамала ХаррисПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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