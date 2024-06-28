https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

"У нас проблема". Байден напугал не только Америку, но и весь мир

"У нас проблема". Байден напугал не только Америку, но и весь мир - РИА Новости, 28.06.2024

"У нас проблема". Байден напугал не только Америку, но и весь мир

Впервые в истории к теледебатам кандидатов в президенты США оказалось приковано внимание действительно всего мира. Все-таки раньше для остальной планеты это был РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T08:00

2024-06-28T08:00

2024-06-28T13:00

аналитика

сша

америка

джо байден

дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955927870_0:0:1365:768_1920x0_80_0_0_2db7ea557ad16f9cb498f6566a9f5647.jpg

Впервые в истории к теледебатам кандидатов в президенты США оказалось приковано внимание действительно всего мира. Все-таки раньше для остальной планеты это был любопытный и даже, возможно, заслуживающий заимствования формат предвыборной кампании, но содержательно неинтересный, да и просто малопонятный, поскольку представители Республиканской и Демократической партий спорили в основном о специфически внутриамериканских вопросах. Так что за пределами США все ограничивалось комментариями специалистов, разъяснявших своей аудитории, что там произошло и кто победил в дискуссии на этот раз.Сегодняшние теледебаты Байдена и Трампа оказались совершенно новым феноменом.Во-первых, мир переживает очень опасный период трансформации, в ходе которой США теряют свой статус глобального гегемона, несколько десятилетий, по сути, единолично решавшего судьбы планеты. Однако в руках Вашингтона по-прежнему находятся колоссальные ресурсы и возможности, так что ничего удивительного, что множество людей за пределами Америки куда более внимательно, чем раньше, следят за ходом тамошней предвыборной кампании, поскольку от будущего хозяина Белого дома зависит, удастся ли нам всем избежать катастрофического сценария.Во-вторых, за последние годы мир оказался прекрасно осведомлен о самых больных темах, разрывающих сейчас Штаты буквально пополам: миграционный кризис, проблемы в экономике, разрушающаяся инфраструктура, разрастающаяся пропасть между консервативной и либеральной частью американского общества. В результате любой человек, хотя бы иногда читающий новости, может судить о существе того, о чем говорили сегодня Трамп и Байден, и самостоятельно вынести вердикт по итогам дискуссии.Ну а в-третьих, Джо Байден превратился в ходячий (хотя и не очень бодро ходячий) мем из-за своего печального физического и умственного состояния. Так что миллионы людей по всему свету с любопытством ждали, удастся ли его команде привести президента в состояние, при котором он выдержит сложное, почти двухчасовое мероприятие, пусть даже ему будут подыгрывать организаторы.По последнему пункту ответ оказался неутешительным для Демократической партии. Можно только догадываться, к каким методам и средствам там прибегли, но в ходе дебатов Джо Байден все равно выглядел плохо — неуверенно стоящим на ногах стариком, периодически "зависавшим", путавшимся в словах и оговаривавшимся. Зрелище было тем более печальное на фоне бодрого живчика Трампа, который всего на три года младше.Главным итогом теледебатов стало резкое усиление в стане демократов настроений в поддержку смены кандидата от партии на более дееспособную фигуру. Сразу по окончании мероприятия откровенно продемократические СМИ (типа телеканала CNN) начали выдавать такие характеристики выступления Бмайдена, как "у нас проблема" и "агрессивная паника". Да и вообще слово "паника" стало самым популярным среди журналистов для характеристики царящих среди демократов настроений.Однако важнее даже другое: старческая немощь Байдена только подчеркнула слабость нынешней администрации. По сути, ни по одной реально больной для американцев теме президентом США не было дано внятного ответа, хотя бы обещающего решение в будущем. А ведь он просто озвучивал подготовленные для него слова. В проблемах экономики Байден обвинил своего предшественника. По миграционному кризису он фактически пообещал продолжить нынешнюю политику, а по украинской теме заявил, что, если Путин там победит, дальше он будет угрожать Белоруссии. И это все, на что оказалась способна действующая команда США, стремящаяся сохранить власть.В свою очередь, Трампу было достаточно бить по бесчисленным проблемам, решения которых у оппонента (не лично у Байдена, а у его администрации и всего либерального истеблишмента) просто нет: высокая инфляция, позорный уход из Афганистана, украинская финансовая "черная дыра", миграционная катастрофа на границе, потеря Штатами влияния и престижа на мировой арене.Именно в этом концентрируется, пожалуй, сама острая проблема для Демократической партии и для Соединенных Штатов в целом. Можно сменить Байдена на более молодого и энергичного кандидата — но что делать с тем, что силы, которые стоят за действующим президентом, не способны и просто не желают менять свою политику, которая и довела страну до нынешнего состояния. При этом они намертво вцепились во власть и готовы на все, чтобы удержать ее до последнего.Кстати, это уже может стать проблемой для всего остального мира.

https://ria.ru/20240628/bayden-1955995547.html

https://ria.ru/20240628/ogovorka-1955987678.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1955992108.html

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

аналитика, сша, америка, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024