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Политик из США считает, что демократы попытаются заменить Байдена
Политик из США считает, что демократы попытаются заменить Байдена - РИА Новости, 28.06.2024
Политик из США считает, что демократы попытаются заменить Байдена
Демократы попытаются заменить президента США Джо Байдена в качестве претендента на пост главы государства, дебаты были устроены специально для этого, заявила... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T06:56
2024-06-28T06:56
2024-06-28T06:56
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Демократы попытаются заменить президента США Джо Байдена в качестве претендента на пост главы государства, дебаты были устроены специально для этого, заявила член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин в соцсети Х. "Они не шокированы острыми проблемами Байдена, связанными с возрастом, они знают и видят это каждый день. Это было специально. Демократы врали Америке о Байдене, а теперь они попытаются заменить его", - написала Грин.Первые дебаты Байдена и Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления Байдена. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена, теоретически, политическое объединение может сменить курс и предложить другого номинанта. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240628/bayden-1955994789.html
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в мире, сша, джо байден, марджори тейлор грин, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин, Выборы президента США — 2024, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Политик из США считает, что демократы попытаются заменить Байдена
Грин: дебаты были устроены специально для того, чтобы заменить Байдена