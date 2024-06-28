https://ria.ru/20240628/bayden-1955994616.html

Американский эксперт усомнился в способностях Байдена выиграть выборы

Американский эксперт усомнился в способностях Байдена выиграть выборы - РИА Новости, 28.06.2024

Американский эксперт усомнился в способностях Байдена выиграть выборы

Президент США Джо Байден не сможет переизбраться на пост в ноябре, считает бывший председатель национального съезда республиканцев Джеймс Гилмор. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T06:37

2024-06-28T06:37

2024-06-28T06:37

в мире

сша

джо байден

джеймс гилмор (бывший губернатор штата вирджиния)

дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден не сможет переизбраться на пост в ноябре, считает бывший председатель национального съезда республиканцев Джеймс Гилмор. "Я думаю, у демократов проблема, их кандидат, вероятно, не сможет выиграть", - заявил Гилмор РИА Новости. По его словам, сложно помешать действующему президенту баллотироваться. "Действующий президент переживет что угодно, если захочет. И в ходе американской истории, если действующий президент хотел баллотироваться, он делал это", - сказал Гилмор. Первые дебаты Байдена и его предшественника Дональда Трампа прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Демократическую партию США охватила паника после выступления Байдена. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240628/panika--1955993744.html

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