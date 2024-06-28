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СМИ сообщили о сомнениях демократов в готовности Байдена к выборам - РИА Новости, 28.06.2024
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05:58 28.06.2024 (обновлено: 06:08 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/bayden-1955992376.html
СМИ сообщили о сомнениях демократов в готовности Байдена к выборам
СМИ сообщили о сомнениях демократов в готовности Байдена к выборам - РИА Новости, 28.06.2024
СМИ сообщили о сомнениях демократов в готовности Байдена к выборам
Демократы сомневаются в готовности 81-летнего Джо Байдена представлять партию на предстоящих в ноябре президентских выборах, сообщает аналитик CNN по ходу... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T05:58
2024-06-28T06:08
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Демократы сомневаются в готовности 81-летнего Джо Байдена представлять партию на предстоящих в ноябре президентских выборах, сообщает аналитик CNN по ходу выступления действующего президента на идущих в прямом эфире дебатах с соперником на предстоящих президентских выборах республиканцем Дональдом Трампом. "Один источник в стане демократов говорит мне, что трудно представить Байдена кандидатом от партии (на президентских выборах - ред.), другой говорит, что он "инкогерентен" (от английского слова incoherent - "бессвязный", бессвязность в мышлении и речи - ред.), они озабочены его видом, приоткрытым ртом и тем, насколько его вид контрастирует с Трампом", - пишет аналитик CNN Кэсси Хант, при этом, по ее словам, штаб Байдена заявляет журналистам, что неуверенный вид президента обусловлен его "простудой". Другая приглашенная телеканалом эксперт Фредерика Шутен пишет, что дебаты проходят для Байдена "тяжело" и являются "упущенной возможностью". "Он звучит хрипло, не смотрит в камеру", - указывает эксперт. Аналитик Эбби Филлип также отмечает, что Байдену - тяжело. "Трамп, высказывая свою позицию, использует свои типичные байки, но он четок и его посыл ясен, прошло меньше часа и у Байдена уже было немало сокрушительных моментов", - отмечает эксперт, комментируя ход дебатов. Байден (81 год - ред.) младше Трампа (78 лет - ред.) всего на три года, однако в последнее время все более очевидны возрастные изменения действующего президента, что вызывает критику в связи с его выдвижением на второй срок. Он уже стал самым великовозрастным президентом США, а в случае победы на предстоящих выборах к концу второго срока ему будут "беспрецедентные" 86 лет. Возраст, как свидетельствуют опросы, имеет значение для избирателей. Так, согласно опубликованному в четверг опросу издания New York Times и исследовательского института Siena College, 69% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар, чтобы эффективно выполнять свои обязанности. Кроме того, 45% из них уверены, что его возраст - настолько серьезная проблема, что он не способен справиться с работой президента вовсе. До настоящего времени самым старым президентом в американской истории был Рональд Рейган, который заступил на свой пост в 69 лет в 1981 году и покинул его в 77 лет в 1989 году. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
https://ria.ru/20240628/tramp-1955990649.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
СМИ сообщили о сомнениях демократов в готовности Байдена к выборам

CNN: демократы сомневаются в готовности Байдена представлять партию на выборах

© AP Photo / Gerald HerbertПервые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Демократы сомневаются в готовности 81-летнего Джо Байдена представлять партию на предстоящих в ноябре президентских выборах, сообщает аналитик CNN по ходу выступления действующего президента на идущих в прямом эфире дебатах с соперником на предстоящих президентских выборах республиканцем Дональдом Трампом.
"Один источник в стане демократов говорит мне, что трудно представить Байдена кандидатом от партии (на президентских выборах - ред.), другой говорит, что он "инкогерентен" (от английского слова incoherent - "бессвязный", бессвязность в мышлении и речи - ред.), они озабочены его видом, приоткрытым ртом и тем, насколько его вид контрастирует с Трампом", - пишет аналитик CNN Кэсси Хант, при этом, по ее словам, штаб Байдена заявляет журналистам, что неуверенный вид президента обусловлен его "простудой".
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Трамп предложил Байдену пройти тест на умственные способности
05:27
Другая приглашенная телеканалом эксперт Фредерика Шутен пишет, что дебаты проходят для Байдена "тяжело" и являются "упущенной возможностью". "Он звучит хрипло, не смотрит в камеру", - указывает эксперт. Аналитик Эбби Филлип также отмечает, что Байдену - тяжело. "Трамп, высказывая свою позицию, использует свои типичные байки, но он четок и его посыл ясен, прошло меньше часа и у Байдена уже было немало сокрушительных моментов", - отмечает эксперт, комментируя ход дебатов.
Байден (81 год - ред.) младше Трампа (78 лет - ред.) всего на три года, однако в последнее время все более очевидны возрастные изменения действующего президента, что вызывает критику в связи с его выдвижением на второй срок. Он уже стал самым великовозрастным президентом США, а в случае победы на предстоящих выборах к концу второго срока ему будут "беспрецедентные" 86 лет.
Возраст, как свидетельствуют опросы, имеет значение для избирателей. Так, согласно опубликованному в четверг опросу издания New York Times и исследовательского института Siena College, 69% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар, чтобы эффективно выполнять свои обязанности. Кроме того, 45% из них уверены, что его возраст - настолько серьезная проблема, что он не способен справиться с работой президента вовсе.
До настоящего времени самым старым президентом в американской истории был Рональд Рейган, который заступил на свой пост в 69 лет в 1981 году и покинул его в 77 лет в 1989 году.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
Дональд Трамп и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Трамп назвал Байдена угрозой существованию США
Вчера, 18:14
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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