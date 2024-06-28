https://ria.ru/20240628/bayden-1955992376.html

СМИ сообщили о сомнениях демократов в готовности Байдена к выборам

СМИ сообщили о сомнениях демократов в готовности Байдена к выборам - РИА Новости, 28.06.2024

СМИ сообщили о сомнениях демократов в готовности Байдена к выборам

Демократы сомневаются в готовности 81-летнего Джо Байдена представлять партию на предстоящих в ноябре президентских выборах, сообщает аналитик CNN по ходу... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T05:58

2024-06-28T05:58

2024-06-28T06:08

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

предвыборные дебаты трампа и байдена

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1955985689_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a01432fdf27151030f4d99fb393131a.jpg

ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Демократы сомневаются в готовности 81-летнего Джо Байдена представлять партию на предстоящих в ноябре президентских выборах, сообщает аналитик CNN по ходу выступления действующего президента на идущих в прямом эфире дебатах с соперником на предстоящих президентских выборах республиканцем Дональдом Трампом. "Один источник в стане демократов говорит мне, что трудно представить Байдена кандидатом от партии (на президентских выборах - ред.), другой говорит, что он "инкогерентен" (от английского слова incoherent - "бессвязный", бессвязность в мышлении и речи - ред.), они озабочены его видом, приоткрытым ртом и тем, насколько его вид контрастирует с Трампом", - пишет аналитик CNN Кэсси Хант, при этом, по ее словам, штаб Байдена заявляет журналистам, что неуверенный вид президента обусловлен его "простудой". Другая приглашенная телеканалом эксперт Фредерика Шутен пишет, что дебаты проходят для Байдена "тяжело" и являются "упущенной возможностью". "Он звучит хрипло, не смотрит в камеру", - указывает эксперт. Аналитик Эбби Филлип также отмечает, что Байдену - тяжело. "Трамп, высказывая свою позицию, использует свои типичные байки, но он четок и его посыл ясен, прошло меньше часа и у Байдена уже было немало сокрушительных моментов", - отмечает эксперт, комментируя ход дебатов. Байден (81 год - ред.) младше Трампа (78 лет - ред.) всего на три года, однако в последнее время все более очевидны возрастные изменения действующего президента, что вызывает критику в связи с его выдвижением на второй срок. Он уже стал самым великовозрастным президентом США, а в случае победы на предстоящих выборах к концу второго срока ему будут "беспрецедентные" 86 лет. Возраст, как свидетельствуют опросы, имеет значение для избирателей. Так, согласно опубликованному в четверг опросу издания New York Times и исследовательского института Siena College, 69% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар, чтобы эффективно выполнять свои обязанности. Кроме того, 45% из них уверены, что его возраст - настолько серьезная проблема, что он не способен справиться с работой президента вовсе. До настоящего времени самым старым президентом в американской истории был Рональд Рейган, который заступил на свой пост в 69 лет в 1981 году и покинул его в 77 лет в 1989 году. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20240628/tramp-1955990649.html

https://ria.ru/20240627/bayden-1955924377.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты трампа и байдена