https://ria.ru/20240628/bayden-1955991184.html
Байден заявил, что после окончания СВО якобы начнется третья мировая война
Байден заявил, что после окончания СВО якобы начнется третья мировая война - РИА Новости, 28.06.2024
Байден заявил, что после окончания СВО якобы начнется третья мировая война
Президент США Джо Байден в ходе дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом безосновательно заявил, что после взятия Россией Киева начнется третья... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T05:35
2024-06-28T05:35
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом безосновательно заявил, что после взятия Россией Киева начнется третья мировая война."Нам нужно защитить мир, потому что наша безопасность находится на кону. Если хотите войны - просто дайте (президенту РФ Владимиру) Путину взять Киев. Вы увидите, что случится в Польше, Венгрии и других местах вдоль границы. Тогда будет война", - сообщил Байден в ходе дебатов в студии телеканала CNN, говоря об угрозе начала третьей мировой войны.Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории страны переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. В марте глава российского государства заявил, что в случае полномасштабного конфликта между Россией и НАТО мир будет в одном шаге от третьей мировой войны, но вряд ли кто-то в ней заинтересован.
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Байден заявил, что после окончания СВО якобы начнется третья мировая война
Байден: после взятия Россией Киева начнется третья мировая война