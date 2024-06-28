Рейтинг@Mail.ru
Байден заявил, что после окончания СВО якобы начнется третья мировая война - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:35 28.06.2024 (обновлено: 05:53 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/bayden-1955991184.html
Байден заявил, что после окончания СВО якобы начнется третья мировая война
Байден заявил, что после окончания СВО якобы начнется третья мировая война - РИА Новости, 28.06.2024
Байден заявил, что после окончания СВО якобы начнется третья мировая война
Президент США Джо Байден в ходе дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом безосновательно заявил, что после взятия Россией Киева начнется третья... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T05:35
2024-06-28T05:53
в мире
россия
киев
украина
джо байден
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1955985689_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a01432fdf27151030f4d99fb393131a.jpg
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом безосновательно заявил, что после взятия Россией Киева начнется третья мировая война."Нам нужно защитить мир, потому что наша безопасность находится на кону. Если хотите войны - просто дайте (президенту РФ Владимиру) Путину взять Киев. Вы увидите, что случится в Польше, Венгрии и других местах вдоль границы. Тогда будет война", - сообщил Байден в ходе дебатов в студии телеканала CNN, говоря об угрозе начала третьей мировой войны.Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории страны переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. В марте глава российского государства заявил, что в случае полномасштабного конфликта между Россией и НАТО мир будет в одном шаге от третьей мировой войны, но вряд ли кто-то в ней заинтересован.
https://ria.ru/20240628/tramp-1955986970.html
россия
киев
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1955985689_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_f360fd81c1d3e584be7e1a6d7198b2f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, украина, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена , сша, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, Киев, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , США, Выборы президента США — 2024
Байден заявил, что после окончания СВО якобы начнется третья мировая война

Байден: после взятия Россией Киева начнется третья мировая война

© AP Photo / Gerald HerbertПервые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом безосновательно заявил, что после взятия Россией Киева начнется третья мировая война.
"Нам нужно защитить мир, потому что наша безопасность находится на кону. Если хотите войны - просто дайте (президенту РФ Владимиру) Путину взять Киев. Вы увидите, что случится в Польше, Венгрии и других местах вдоль границы. Тогда будет война", - сообщил Байден в ходе дебатов в студии телеканала CNN, говоря об угрозе начала третьей мировой войны.
Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории страны переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. В марте глава российского государства заявил, что в случае полномасштабного конфликта между Россией и НАТО мир будет в одном шаге от третьей мировой войны, но вряд ли кто-то в ней заинтересован.
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Трамп рассказал о последствиях фиаско с уходом США из Афганистана
04:37
 
В миреРоссияКиевУкраинаДжо БайденДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и БайденаСШАВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала