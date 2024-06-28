https://ria.ru/20240628/bayden-1955989385.html

Пограничники США опровергли слова Байдена о том, что они его поддерживают

Пограничники США опровергли слова Байдена о том, что они его поддерживают - РИА Новости, 28.06.2024

Пограничники США опровергли слова Байдена о том, что они его поддерживают

Вице-президент национального совета пограничников США Арт Дель Куэто заявил РИА Новости, что американские пограничники никогда не поддерживали и не поддержат... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T05:11

2024-06-28T05:11

2024-06-28T05:11

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НЬЮ-ЙОРК, 28 июн – РИА Новости. Вице-президент национального совета пограничников США Арт Дель Куэто заявил РИА Новости, что американские пограничники никогда не поддерживали и не поддержат действующего президента США Джо Байдена, несмотря на его высказывания об обратном. Байден в ходе дебатов со своим предшественником Дональдом Трампом заявил, что национальный совет пограничников поддержал его, и отметил, что благодаря его политике обстановка на южной границе куда лучше, чем при экс-президенте. "Наши границы были разрушены с первого дня правления администрации Байдена. Профсоюз пограничников никогда не поддерживал и не будет поддерживать президента Байдена. Мы полностью поддерживаем Дональда Трампа", – сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240628/ogovorka-1955987678.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024