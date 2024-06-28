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Байден заявил, что при нем солдаты США якобы не гибнут вне страны
Байден заявил, что при нем солдаты США якобы не гибнут вне страны - РИА Новости, 28.06.2024
Байден заявил, что при нем солдаты США якобы не гибнут вне страны
Президент США Джо Байден на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом сделал ложное заявление, назвав себя президентом США, при котором... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T04:30
2024-06-28T04:30
2024-06-28T04:30
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом сделал ложное заявление, назвав себя президентом США, при котором американские войска не гибнут за пределами своей страны. “Правда в том, что я единственный президент за столетие, при котором, в этом десятилетии, военнослужащие не гибнут нигде в мире”, - сказал он в ходе дебатов в студии телеканала CNN. В действительности же за время президентства Байдена американские военнослужащие гибли как во время вывода войск США из Афганистана, так и в результате нападений на военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20240510/bayden-1945039202.html
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в мире, сша, афганистан, ближний восток, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Афганистан, Ближний Восток, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Байден заявил, что при нем солдаты США якобы не гибнут вне страны
Байден сделал ложное заявление, что при нем солдаты США не гибнут вне страны