https://ria.ru/20240628/bayden-1955984952.html
Байден и Трамп начали дебаты со спора об экономике
Байден и Трамп начали дебаты со спора об экономике - РИА Новости, 28.06.2024
Байден и Трамп начали дебаты со спора об экономике
Предвыборные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа начались с экономики: действующий президент обвинил своего предшественника в том, что он оставил после себя... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T04:18
2024-06-28T04:18
2024-06-28T04:19
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ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Предвыборные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа начались с экономики: действующий президент обвинил своего предшественника в том, что он оставил после себя хаос, экс-глава государства заявил, что страна никогда не жила так хорошо, как при нем. "Когда он уходил, остался хаос, буквально хаос, и мы исправляли ситуацию", - сказал Байден. Трамп заявил, что рост экономики и особенно рынка труда, которым гордится Байден, носит восстановительный характер, а инфляция "убивает страну". "Мы никогда не жили так хорошо. Всех это поражало", - сказал он. "Единственные рабочие места, которые он создал, были для нелегальных иммигрантов и занятость, восстановленная после COVID. Он проделал не хорошую работу, а плохую работу. А инфляция убивает нашу страну. Она абсолютно убивает нас", - добавил Трамп.
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в мире, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Байден и Трамп начали дебаты со спора об экономике
Байден: Трамп оставил после себя хаос в экономике
ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Предвыборные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа начались с экономики: действующий президент обвинил своего предшественника в том, что он оставил после себя хаос, экс-глава государства заявил, что страна никогда не жила так хорошо, как при нем.
"Когда он уходил, остался хаос, буквально хаос, и мы исправляли ситуацию", - сказал Байден.
Трамп заявил, что рост экономики и особенно рынка труда, которым гордится Байден, носит восстановительный характер, а инфляция "убивает страну".
"Мы никогда не жили так хорошо. Всех это поражало", - сказал он.
"Единственные рабочие места, которые он создал, были для нелегальных иммигрантов и занятость, восстановленная после COVID. Он проделал не хорошую работу, а плохую работу. А инфляция убивает нашу страну. Она абсолютно убивает нас", - добавил Трамп.