https://ria.ru/20240628/bayden-1955984952.html

Байден и Трамп начали дебаты со спора об экономике

Байден и Трамп начали дебаты со спора об экономике - РИА Новости, 28.06.2024

Байден и Трамп начали дебаты со спора об экономике

Предвыборные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа начались с экономики: действующий президент обвинил своего предшественника в том, что он оставил после себя... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T04:18

2024-06-28T04:18

2024-06-28T04:19

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джо байден

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Предвыборные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа начались с экономики: действующий президент обвинил своего предшественника в том, что он оставил после себя хаос, экс-глава государства заявил, что страна никогда не жила так хорошо, как при нем. "Когда он уходил, остался хаос, буквально хаос, и мы исправляли ситуацию", - сказал Байден. Трамп заявил, что рост экономики и особенно рынка труда, которым гордится Байден, носит восстановительный характер, а инфляция "убивает страну". "Мы никогда не жили так хорошо. Всех это поражало", - сказал он. "Единственные рабочие места, которые он создал, были для нелегальных иммигрантов и занятость, восстановленная после COVID. Он проделал не хорошую работу, а плохую работу. А инфляция убивает нашу страну. Она абсолютно убивает нас", - добавил Трамп.

https://ria.ru/20240624/mir-1954910606.html

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в мире, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты трампа и байдена