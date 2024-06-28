https://ria.ru/20240628/basseyn-1956003458.html
В Благовещенске подросток чуть не утонул в бассейне
В Благовещенске подросток чуть не утонул в бассейне - РИА Новости, 28.06.2024
В Благовещенске подросток чуть не утонул в бассейне
Подросток потерял сознание во время занятий и чуть не утонул в бассейне спорткомплекса в Благовещенске, мальчика доставили в больницу, следователи и прокуратура РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T08:31
2024-06-28T08:31
2024-06-28T08:31
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июн – РИА Новости. Подросток потерял сознание во время занятий и чуть не утонул в бассейне спорткомплекса в Благовещенске, мальчика доставили в больницу, следователи и прокуратура проводят проверку, сообщают пресс-службы ведомств. "Двадцать восьмого июня в бассейне одного из спортивных центров во время занятий по плаванию 15-летний подросток потерял сознание и ушел под воду. Мальчик доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. По факту происшествия следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления СК России по Амурской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении управления СУСК региона. Следователь осмотрел место происшествия и опросил очевидцев. Проверку по факту инцидента организовала и прокуратура города. Следствие выясняет обстоятельства происшествия. "По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в тексте прокуратуры.
https://ria.ru/20240621/khlor-1954556700.html
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происшествия, благовещенск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Благовещенск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Благовещенске подросток чуть не утонул в бассейне
В Благовещенске подросток чуть не утонул в бассейне вовремя занятий