https://ria.ru/20240628/bagreeva-1955962103.html
Мария Багреева: Москва и Мосэнерго расширяют сотрудничество в ESG-сфере
Мария Багреева: Москва и Мосэнерго расширяют сотрудничество в ESG-сфере - РИА Новости, 28.06.2024
Мария Багреева: Москва и Мосэнерго расширяют сотрудничество в ESG-сфере
Правительство Москвы договорилось с ПАО "Мосэнерго" о сотрудничестве в сфере устойчивого развития, заявила заммэра столицы, руководитель департамента... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:00
2024-06-28T09:00
2024-06-28T09:00
москва
мария багреева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955966806_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_00bc22fee356d12aebb6ac0349e30c9c.jpg
МОСКВА, 28 июня - РИА Новости. Правительство Москвы договорилось с ПАО "Мосэнерго" о сотрудничестве в сфере устойчивого развития, заявила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.Участие в подписании соответствующего соглашения вместе с Багреевой принял управляющий директор ПАО "Мосэнерго" Александр Бутко."Реализация климатических проектов в сфере энергетики, как с точки зрения производства, так и с точки зрения потребления энергии, является ключевым условием устойчивого городского развития", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы. По ее словам, сотрудничество предполагает разработку совместных инициатив для целей устойчивого развития, улучшение системы подготовки и повышения квалификации сотрудников московских организаций. Кроме того, договоренности предусматривают развитие проектов по цифровой трансформации и обмен практиками по программам устойчивого развития, рассказала заммэра.Багреева напомнила, что ранее стороны уже сотрудничали в рамках аналитического взаимодействия, подготовки и направления совместных заявок на крупные международные премии.В свою очередь, Бутко подчеркнул, что "Мосэнерго" – основной производитель электрической и тепловой энергии, потребляемой в Москве.Как отмечается в пресс-релизе, в компании ранее уже предприняли меры для сокращения выброса парниковых газов в атмосферу города. В частности, этому среди прочего способствуют совместная тепло- и электрогенерация, модернизация производственных мощностей и замена оборудование на действующих ТЭЦ. В настоящее время "Мосэнерго" тестирует установки для улавливания углекислого газа.
https://ria.ru/20240626/zakupki-1955462271.html
https://ria.ru/20240625/natsproekt-1955176038.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955966806_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_061e36f1e63ab4a8200ac68926cba1de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мария багреева
Мария Багреева: Москва и Мосэнерго расширяют сотрудничество в ESG-сфере
Мария Багреева: Москва и Мосэнерго расширяют сотрудничество в ESG-сфере
МОСКВА, 28 июня - РИА Новости. Правительство Москвы договорилось с ПАО "Мосэнерго" о сотрудничестве в сфере устойчивого развития, заявила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Участие в подписании соответствующего соглашения вместе с Багреевой принял управляющий директор ПАО "Мосэнерго" Александр Бутко.
"Реализация климатических проектов в сфере энергетики, как с точки зрения производства, так и с точки зрения потребления энергии, является ключевым условием устойчивого городского развития", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы. По ее словам, сотрудничество предполагает разработку совместных инициатив для целей устойчивого развития, улучшение системы подготовки и повышения квалификации сотрудников московских организаций. Кроме того, договоренности предусматривают развитие проектов по цифровой трансформации и обмен практиками по программам устойчивого развития, рассказала заммэра.
Багреева напомнила, что ранее стороны уже сотрудничали в рамках аналитического взаимодействия, подготовки и направления совместных заявок на крупные международные премии.
В свою очередь, Бутко подчеркнул, что "Мосэнерго" – основной производитель электрической и тепловой энергии, потребляемой в Москве.
Как отмечается в пресс-релизе, в компании ранее уже предприняли меры для сокращения выброса парниковых газов в атмосферу города. В частности, этому среди прочего способствуют совместная тепло- и электрогенерация, модернизация производственных мощностей и замена оборудование на действующих ТЭЦ. В настоящее время "Мосэнерго" тестирует установки для улавливания углекислого газа.