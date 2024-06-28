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Мария Багреева: Москва и Мосэнерго расширяют сотрудничество в ESG-сфере - РИА Новости, 28.06.2024
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09:00 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/bagreeva-1955962103.html
Мария Багреева: Москва и Мосэнерго расширяют сотрудничество в ESG-сфере
Мария Багреева: Москва и Мосэнерго расширяют сотрудничество в ESG-сфере - РИА Новости, 28.06.2024
Мария Багреева: Москва и Мосэнерго расширяют сотрудничество в ESG-сфере
Правительство Москвы договорилось с ПАО "Мосэнерго" о сотрудничестве в сфере устойчивого развития, заявила заммэра столицы, руководитель департамента... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:00
2024-06-28T09:00
москва
мария багреева
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МОСКВА, 28 июня - РИА Новости. Правительство Москвы договорилось с ПАО "Мосэнерго" о сотрудничестве в сфере устойчивого развития, заявила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.Участие в подписании соответствующего соглашения вместе с Багреевой принял управляющий директор ПАО "Мосэнерго" Александр Бутко."Реализация климатических проектов в сфере энергетики, как с точки зрения производства, так и с точки зрения потребления энергии, является ключевым условием устойчивого городского развития", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы. По ее словам, сотрудничество предполагает разработку совместных инициатив для целей устойчивого развития, улучшение системы подготовки и повышения квалификации сотрудников московских организаций. Кроме того, договоренности предусматривают развитие проектов по цифровой трансформации и обмен практиками по программам устойчивого развития, рассказала заммэра.Багреева напомнила, что ранее стороны уже сотрудничали в рамках аналитического взаимодействия, подготовки и направления совместных заявок на крупные международные премии.В свою очередь, Бутко подчеркнул, что "Мосэнерго" – основной производитель электрической и тепловой энергии, потребляемой в Москве.Как отмечается в пресс-релизе, в компании ранее уже предприняли меры для сокращения выброса парниковых газов в атмосферу города. В частности, этому среди прочего способствуют совместная тепло- и электрогенерация, модернизация производственных мощностей и замена оборудование на действующих ТЭЦ. В настоящее время "Мосэнерго" тестирует установки для улавливания углекислого газа.
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москва, мария багреева
Москва, Мария Багреева
Мария Багреева: Москва и Мосэнерго расширяют сотрудничество в ESG-сфере

Мария Багреева: Москва и Мосэнерго расширяют сотрудничество в ESG-сфере

© Пресс-служба ДЭПРМария Багреева и Александр Бутко на подписании соглашения / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы
Мария Багреева и Александр Бутко на подписании соглашения / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы
© Пресс-служба ДЭПР
Мария Багреева и Александр Бутко на подписании соглашения / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы
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МОСКВА, 28 июня - РИА Новости. Правительство Москвы договорилось с ПАО "Мосэнерго" о сотрудничестве в сфере устойчивого развития, заявила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Участие в подписании соответствующего соглашения вместе с Багреевой принял управляющий директор ПАО "Мосэнерго" Александр Бутко.
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"Реализация климатических проектов в сфере энергетики, как с точки зрения производства, так и с точки зрения потребления энергии, является ключевым условием устойчивого городского развития", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы. По ее словам, сотрудничество предполагает разработку совместных инициатив для целей устойчивого развития, улучшение системы подготовки и повышения квалификации сотрудников московских организаций. Кроме того, договоренности предусматривают развитие проектов по цифровой трансформации и обмен практиками по программам устойчивого развития, рассказала заммэра.
Багреева напомнила, что ранее стороны уже сотрудничали в рамках аналитического взаимодействия, подготовки и направления совместных заявок на крупные международные премии.
В свою очередь, Бутко подчеркнул, что "Мосэнерго" – основной производитель электрической и тепловой энергии, потребляемой в Москве.
Как отмечается в пресс-релизе, в компании ранее уже предприняли меры для сокращения выброса парниковых газов в атмосферу города. В частности, этому среди прочего способствуют совместная тепло- и электрогенерация, модернизация производственных мощностей и замена оборудование на действующих ТЭЦ. В настоящее время "Мосэнерго" тестирует установки для улавливания углекислого газа.
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