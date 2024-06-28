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США разморозят передачу Израилю авиабомб, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.06.2024
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00:44 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/aviabomby-1955973055.html
США разморозят передачу Израилю авиабомб, сообщили СМИ
США разморозят передачу Израилю авиабомб, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.06.2024
США разморозят передачу Израилю авиабомб, сообщили СМИ
США разморозят передачу Израилю авиабомб, поставки которых были приостановлены в апреле из-за опасений по поводу военной операции в Рафахе, сообщает портал... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T00:44
2024-06-28T00:44
в мире
израиль
сша
хамас
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ливан
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. США разморозят передачу Израилю авиабомб, поставки которых были приостановлены в апреле из-за опасений по поводу военной операции в Рафахе, сообщает портал Axios со ссылкой на американские и израильские источники. В мае президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что если Израиль вторгнется в Рафах на юге сектора Газы, США прекратят поставлять ему артиллерийские снаряды, авиабомбы и другое наступательное оружие. Как отмечает Axios, прекращение поставок коснулось партии авиабомб весом 500 и 2000 фунтов (227 и 908 килограммов). После переговоров в Вашингтоне на этой неделе США и Израилю удалось решить некоторые проблемы, которые замедлили поставки американского оружия в Израиль. "Во время встречи нам сказали, что 500-фунтовые бомбы будут переданы после завершения операции в Рафахе через две недели", - сказал израильский чиновник. По его словам, около речь идет об партии из 1,7 тысячи 500-фунтовых бомб. В Израиле заявляют, что американские бомбы нужны на случай, если бои с "Хезболлой" на границе с Ливаном перерастут в полномасштабную войну. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240627/voennye-1955969897.html
https://ria.ru/20240624/ssha-1954950976.html
https://ria.ru/20240625/khamas-1955236209.html
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в мире, израиль, сша, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан
В мире, Израиль, США, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан
США разморозят передачу Израилю авиабомб, сообщили СМИ

Axios: США разморозят поставку Израилю авиабомб в ожидании войны с "Хезболлой"

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. США разморозят передачу Израилю авиабомб, поставки которых были приостановлены в апреле из-за опасений по поводу военной операции в Рафахе, сообщает портал Axios со ссылкой на американские и израильские источники.
В мае президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что если Израиль вторгнется в Рафах на юге сектора Газы, США прекратят поставлять ему артиллерийские снаряды, авиабомбы и другое наступательное оружие. Как отмечает Axios, прекращение поставок коснулось партии авиабомб весом 500 и 2000 фунтов (227 и 908 килограммов).
Американские военные - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
СМИ: США перемещают военных к Израилю и Ливану для возможной эвакуации
Вчера, 23:54
После переговоров в Вашингтоне на этой неделе США и Израилю удалось решить некоторые проблемы, которые замедлили поставки американского оружия в Израиль. "Во время встречи нам сказали, что 500-фунтовые бомбы будут переданы после завершения операции в Рафахе через две недели", - сказал израильский чиновник. По его словам, около речь идет об партии из 1,7 тысячи 500-фунтовых бомб.
В Израиле заявляют, что американские бомбы нужны на случай, если бои с "Хезболлой" на границе с Ливаном перерастут в полномасштабную войну.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Американский военно-транспортный самолет C-2A Greyhound на палубе авианосца USS Gerald R. Ford в восточной части Средиземного моря - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
СМИ: США не уверены, что смогут помочь Израилю при войне с "Хезболлой"
24 июня, 06:08
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильСШАХАМАСХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЛиван
 
 
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