https://ria.ru/20240628/aviabomby-1955973055.html

США разморозят передачу Израилю авиабомб, сообщили СМИ

США разморозят передачу Израилю авиабомб, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.06.2024

США разморозят передачу Израилю авиабомб, сообщили СМИ

США разморозят передачу Израилю авиабомб, поставки которых были приостановлены в апреле из-за опасений по поводу военной операции в Рафахе, сообщает портал... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T00:44

2024-06-28T00:44

2024-06-28T00:44

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сша

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ливан

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. США разморозят передачу Израилю авиабомб, поставки которых были приостановлены в апреле из-за опасений по поводу военной операции в Рафахе, сообщает портал Axios со ссылкой на американские и израильские источники. В мае президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CNN, что если Израиль вторгнется в Рафах на юге сектора Газы, США прекратят поставлять ему артиллерийские снаряды, авиабомбы и другое наступательное оружие. Как отмечает Axios, прекращение поставок коснулось партии авиабомб весом 500 и 2000 фунтов (227 и 908 килограммов). После переговоров в Вашингтоне на этой неделе США и Израилю удалось решить некоторые проблемы, которые замедлили поставки американского оружия в Израиль. "Во время встречи нам сказали, что 500-фунтовые бомбы будут переданы после завершения операции в Рафахе через две недели", - сказал израильский чиновник. По его словам, около речь идет об партии из 1,7 тысячи 500-фунтовых бомб. В Израиле заявляют, что американские бомбы нужны на случай, если бои с "Хезболлой" на границе с Ливаном перерастут в полномасштабную войну. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240627/voennye-1955969897.html

https://ria.ru/20240624/ssha-1954950976.html

https://ria.ru/20240625/khamas-1955236209.html

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в мире, израиль, сша, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан