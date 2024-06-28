https://ria.ru/20240628/avariya-1956029259.html

В Приамурье пять человек пострадали в ДТП с автобусом

В Приамурье пять человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 28.06.2024

В Приамурье пять человек пострадали в ДТП с автобусом

Пять человек пострадали в ДТП между автобусом ГАЗель и легковушкой в Свободном Амурской области, сообщает управление ГИБДД региона. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T09:58

2024-06-28T09:58

2024-06-28T10:09

происшествия

амурская область

гибдд мвд рф

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июн – РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП между автобусом ГАЗель и легковушкой в Свободном Амурской области, сообщает управление ГИБДД региона. По предварительной информации, столкновение ГАЗели и Toyota Ipsum произошло в пятницу в 13:38 (7.38 мск). "Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 28 июня в городе Свободный. В результате автоаварии травмированы водитель автомобиля Toyota, а также четыре пассажира автобуса", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240615/dtp-1953060057.html

амурская область

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происшествия, амурская область, гибдд мвд рф