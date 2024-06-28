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В Приамурье пять человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 28.06.2024
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09:58 28.06.2024 (обновлено: 10:09 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/avariya-1956029259.html
В Приамурье пять человек пострадали в ДТП с автобусом
В Приамурье пять человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 28.06.2024
В Приамурье пять человек пострадали в ДТП с автобусом
Пять человек пострадали в ДТП между автобусом ГАЗель и легковушкой в Свободном Амурской области, сообщает управление ГИБДД региона. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:58
2024-06-28T10:09
происшествия
амурская область
гибдд мвд рф
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июн – РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП между автобусом ГАЗель и легковушкой в Свободном Амурской области, сообщает управление ГИБДД региона. По предварительной информации, столкновение ГАЗели и Toyota Ipsum произошло в пятницу в 13:38 (7.38 мск). "Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 28 июня в городе Свободный. В результате автоаварии травмированы водитель автомобиля Toyota, а также четыре пассажира автобуса", - говорится в сообщении.
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происшествия, амурская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Амурская область, ГИБДД МВД РФ
В Приамурье пять человек пострадали в ДТП с автобусом

В Амурской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июн – РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП между автобусом ГАЗель и легковушкой в Свободном Амурской области, сообщает управление ГИБДД региона.
По предварительной информации, столкновение ГАЗели и Toyota Ipsum произошло в пятницу в 13:38 (7.38 мск).
"Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 28 июня в городе Свободный. В результате автоаварии травмированы водитель автомобиля Toyota, а также четыре пассажира автобуса", - говорится в сообщении.
Место ДТП, где пьяный водитель совершил наезд на толпу пешеходов в Благовещенске
Двое пострадавших в ДТП в Благовещенске пешеходов умерли в больнице
15 июня, 03:37
 
ПроисшествияАмурская областьГИБДД МВД РФ
 
 
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