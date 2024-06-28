https://ria.ru/20240628/avariya-1956018319.html

В Красноярском крае два человека погибли в ДТП

В Красноярском крае два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 28.06.2024

В Красноярском крае два человека погибли в ДТП

Два человека погибли и один пострадал в ДТП с двумя грузовиками и легковыми авто на трассе в Красноярском крае, сообщили в ГУ МВД региона. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T09:21

2024-06-28T09:21

2024-06-28T09:21

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 28 июн – РИА Новости. Два человека погибли и один пострадал в ДТП с двумя грузовиками и легковыми авто на трассе в Красноярском крае, сообщили в ГУ МВД региона. По данным ведомства, в пятницу недалеко от моста через реку Енисей на глубоком обходе Красноярска в Емельяновском районе произошло столкновение четырех автомобилей. Водитель грузовика марки Volvo, двигаясь со стороны Березовки, столкнулся с грузовым транспортным средством марки Foton и двумя легковыми машинами "ВАЗ" и Toyota Camry. "В результате происшествия от полученных травм скончались водители Foton и "ВАЗа", госпитализирован водитель второго грузовика", - говорится в сообщении. На месте работает следственно-оперативная группа Главка, организовано реверсивное движение.

https://ria.ru/20240626/dtp-1955670175.html

красноярский край

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярский край