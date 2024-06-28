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В Красноярском крае два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 28.06.2024
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09:21 28.06.2024
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В Красноярском крае два человека погибли в ДТП
В Красноярском крае два человека погибли в ДТП - РИА Новости, 28.06.2024
В Красноярском крае два человека погибли в ДТП
Два человека погибли и один пострадал в ДТП с двумя грузовиками и легковыми авто на трассе в Красноярском крае, сообщили в ГУ МВД региона. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:21
2024-06-28T09:21
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 28 июн – РИА Новости. Два человека погибли и один пострадал в ДТП с двумя грузовиками и легковыми авто на трассе в Красноярском крае, сообщили в ГУ МВД региона. По данным ведомства, в пятницу недалеко от моста через реку Енисей на глубоком обходе Красноярска в Емельяновском районе произошло столкновение четырех автомобилей. Водитель грузовика марки Volvo, двигаясь со стороны Березовки, столкнулся с грузовым транспортным средством марки Foton и двумя легковыми машинами "ВАЗ" и Toyota Camry. "В результате происшествия от полученных травм скончались водители Foton и "ВАЗа", госпитализирован водитель второго грузовика", - говорится в сообщении. На месте работает следственно-оперативная группа Главка, организовано реверсивное движение.
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происшествия, красноярский край
Происшествия, Красноярский край
В Красноярском крае два человека погибли в ДТП

В Красноярском крае два человека погибли и один пострадал в крупном ДТП

© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краюНа месте ДТП с двумя грузовиками и легковыми автомобилями на трассе в Красноярском крае
На месте ДТП с двумя грузовиками и легковыми автомобилями на трассе в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краю
На месте ДТП с двумя грузовиками и легковыми автомобилями на трассе в Красноярском крае
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 28 июн – РИА Новости. Два человека погибли и один пострадал в ДТП с двумя грузовиками и легковыми авто на трассе в Красноярском крае, сообщили в ГУ МВД региона.
По данным ведомства, в пятницу недалеко от моста через реку Енисей на глубоком обходе Красноярска в Емельяновском районе произошло столкновение четырех автомобилей. Водитель грузовика марки Volvo, двигаясь со стороны Березовки, столкнулся с грузовым транспортным средством марки Foton и двумя легковыми машинами "ВАЗ" и Toyota Camry.
«
"В результате происшествия от полученных травм скончались водители Foton и "ВАЗа", госпитализирован водитель второго грузовика", - говорится в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа Главка, организовано реверсивное движение.
Место ДТП, где произошло столкновение трех фур и двух легковых автомобилей на трассе в Пензенской области. 26 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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26 июня, 18:13
 
ПроисшествияКрасноярский край
 
 
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