https://ria.ru/20240628/ataka-1956144763.html
Рогов сообщил об атаке ВСУ на подстанцию в пригороде Энергодара
Рогов сообщил об атаке ВСУ на подстанцию в пригороде Энергодара - РИА Новости, 28.06.2024
Рогов сообщил об атаке ВСУ на подстанцию в пригороде Энергодара
Украинские войска атаковали дронами-камикадзе подстанцию в пригороде Энергодара - селе Ивановка Запорожский области, сообщил председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:47
2024-06-28T15:47
2024-06-28T15:47
специальная военная операция на украине
безопасность
энергодар
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вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами-камикадзе подстанцию в пригороде Энергодара - селе Ивановка Запорожский области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "И снова удар по энергосистеме Запорожской области. Бандеровцы атаковали дронами-камикадзе подстанцию в селе Ивановка Каменка-Днепровского района. Село находится в ближайшем пригороде Энергодара в Запорожской области", - написал Рогов. По его словам, в результате атаки повреждено оборудование подстанции. На данный момент обесточено 3300 потребителей в четырех населенных пунктах.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Рогов сообщил об атаке ВСУ на подстанцию в пригороде Энергодара
Рогов: ВСУ атаковали дронами-камикадзе подстанцию в пригороде Энергодара