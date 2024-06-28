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Рогов сообщил об атаке ВСУ на подстанцию в пригороде Энергодара - РИА Новости, 28.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:47 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/ataka-1956144763.html
Рогов сообщил об атаке ВСУ на подстанцию в пригороде Энергодара
Рогов сообщил об атаке ВСУ на подстанцию в пригороде Энергодара - РИА Новости, 28.06.2024
Рогов сообщил об атаке ВСУ на подстанцию в пригороде Энергодара
Украинские войска атаковали дронами-камикадзе подстанцию в пригороде Энергодара - селе Ивановка Запорожский области, сообщил председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:47
2024-06-28T15:47
специальная военная операция на украине
безопасность
энергодар
запорожская область
россия
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами-камикадзе подстанцию в пригороде Энергодара - селе Ивановка Запорожский области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "И снова удар по энергосистеме Запорожской области. Бандеровцы атаковали дронами-камикадзе подстанцию в селе Ивановка Каменка-Днепровского района. Село находится в ближайшем пригороде Энергодара в Запорожской области", - написал Рогов. По его словам, в результате атаки повреждено оборудование подстанции. На данный момент обесточено 3300 потребителей в четырех населенных пунктах.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
энергодар
запорожская область
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безопасность, энергодар, запорожская область, россия, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Энергодар, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил об атаке ВСУ на подстанцию в пригороде Энергодара

Рогов: ВСУ атаковали дронами-камикадзе подстанцию в пригороде Энергодара

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами-камикадзе подстанцию в пригороде Энергодара - селе Ивановка Запорожский области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
"И снова удар по энергосистеме Запорожской области. Бандеровцы атаковали дронами-камикадзе подстанцию в селе Ивановка Каменка-Днепровского района. Село находится в ближайшем пригороде Энергодара в Запорожской области", - написал Рогов.
По его словам, в результате атаки повреждено оборудование подстанции. На данный момент обесточено 3300 потребителей в четырех населенных пунктах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЭнергодарЗапорожская областьРоссияВладимир РоговУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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