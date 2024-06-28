https://ria.ru/20240628/ataka-1956144763.html

Рогов сообщил об атаке ВСУ на подстанцию в пригороде Энергодара

Рогов сообщил об атаке ВСУ на подстанцию в пригороде Энергодара - РИА Новости, 28.06.2024

Рогов сообщил об атаке ВСУ на подстанцию в пригороде Энергодара

Украинские войска атаковали дронами-камикадзе подстанцию в пригороде Энергодара - селе Ивановка Запорожский области, сообщил председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T15:47

2024-06-28T15:47

2024-06-28T15:47

специальная военная операция на украине

безопасность

энергодар

запорожская область

россия

владимир рогов

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами-камикадзе подстанцию в пригороде Энергодара - селе Ивановка Запорожский области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "И снова удар по энергосистеме Запорожской области. Бандеровцы атаковали дронами-камикадзе подстанцию в селе Ивановка Каменка-Днепровского района. Село находится в ближайшем пригороде Энергодара в Запорожской области", - написал Рогов. По его словам, в результате атаки повреждено оборудование подстанции. На данный момент обесточено 3300 потребителей в четырех населенных пунктах.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

энергодар

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, энергодар, запорожская область, россия, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины