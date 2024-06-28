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В Сочи арестовали водителя, устроившего стрельбу, чтобы впечатлить знакомых
В Сочи арестовали водителя, устроившего стрельбу, чтобы впечатлить знакомых - РИА Новости, 28.06.2024
В Сочи арестовали водителя, устроившего стрельбу, чтобы впечатлить знакомых
Водитель Mercedes, стрелявший в Сочи из охолощенного автомата, чтобы впечатлить знакомых, арестован на 10 суток, сообщили в пресс-службе городского УВД в... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T13:07
2024-06-28T13:07
2024-06-28T13:22
происшествия
сочи
mercedes
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СОЧИ, 28 июн – РИА Новости. Водитель Mercedes, стрелявший в Сочи из охолощенного автомата, чтобы впечатлить знакомых, арестован на 10 суток, сообщили в пресс-службе городского УВД в Telegram-канале. По данным правоохранителей, в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ночью по Адлерскому району разъезжал неизвестный и стрелял в воздух. "В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска установили личность хулигана и задержали его на одной из улиц курорта. Установлено, что 39-летний местный житель стрелял из охолощенного автомата, чтобы впечатлить своих знакомых", - говорится в сообщении УВД Сочи. Как отмечают полицейские, от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался, его привлекли к административной ответственности и арестовали на 10 суток. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье "хулиганство".
https://ria.ru/20240613/sk-1952556467.html
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происшествия, сочи, mercedes
Происшествия, Сочи, Mercedes
В Сочи арестовали водителя, устроившего стрельбу, чтобы впечатлить знакомых
В Сочи арестовали водителя Mercedes, стрелявшего из охолощенного автомата